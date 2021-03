Golpe das Polícias Militares contra os governadores e o Exército

A previsão de um golpe de Bolsonaro utilizando as Polícias Militares não se limitam aos governadores, posso dizer isso com certeza pois essa hipótese já tenho levantada a mais de 4 anos. Se alguém quiser ler sobre o assunto e verificar que desde muito tempo teorizo sobre isso olhem nos artigos “Porque da necessidade do fim do Estado Nacional” https://jornalggn.com.br/noticia/porque-da-necessidade-do-fim-do-estado-nacional/ em 8 de dezembro de 2016 e “Bolsonaro poderá utilizar as polícias militares para um golpe?” https://jornalggn.com.br/opiniao/bolsonaro-podera-utilizar-as-policias-militares-para-um-golpe/ em 20 de junho de 2020 quando o governo Bolsonaro estava empossado. Ou seja, Bolsonaro e sua política de destruição do Estado Brasileiro, não foi um acaso, foi algo claramente tramado desde antes de sua eleição.

Luiz Nassif no seu artigo “Xadrez da natureza do governo Bolsonaro” descreve a metodologia que está sendo empregada para a destruição do Estado Brasileiro, em 24 de julho de 2019 https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-natureza-do-governo-bolsonaro-por-luis-nassif/, porém o Nassif não coloca o mais importante assim como grande parte dos progressistas.

Para se entender o motivo de uma provável tentativa de golpe via Polícias Militares é simplesmente para implantar um governo tipo narcotraficante, em que simplesmente a estabilização e normalização pode levar décadas, uma ilustração muito real do que pode acontecer no Brasil é muito bem apresentada no filme mexicano NUEVO ORDEN que por um acaso foi lançado a pouco no Prime-Video da Amazon e está em oferta (um mês de graça). A visão dos mexicanos é importante pois eles já vivem num estado narcotraficante, logo a representação é um pouco baseada da atual conjuntura.

No caso brasileiro em relação ao mexicano, provavelmente a situação será pior, pois quem tem mais força no México é o exército e no Brasil são as Polícias Militares, podendo as forças armadas se transformarem em órgãos auxiliares das polícias militares.

