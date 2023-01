Golpe frustrado: por enquanto…

Apoie o 247

ICL

Por Antonio CArlos de Almeida Castro (Kakay)

“O passado não reconhece seu lugar: está sempre presente.”

Mário Quintana

O momento é de uma gravidade extrema. Uma tentativa de golpe de estado. Os fascistas tupiniquins, inspirados nos trumpistas que invadiram o Capitolio, se superaram e invadiram e depredaram não apenas o Congresso Nacional mas também o Supremo Tribunal Federal e o Palácio de Governo. Por sorte da democracia o fascista chefe , Jair Bolsonaro, fugiu do país em dezembro e está nos EUA. Estivesse ele em solo patrio seria ainda mais grave.

O Governo Federal e o Ministério da Justiça agiram rápido e o Presidente Lula decretou o Estado de Emergência na Segurança do Distrito Federal. Durante o dia a nossa discussão era se seria necessária a decretação do Estado de Emergência no próprio Distrito Federal, afastando o Governador acusado de leniente. Optou-se por decretar tão somente na Segurança, o que não é pouca coisa.

Paralelamente o Ministro da AGU pede, de maneira diligente, a prisão do então secretário de segurança do Distrito Federal , Anderson Torres, que se refugiou nos EUA junto ao chefe do terror , o ex Presidente Bolsonaro. As cenas da Polícia Militar escoltando os terroristas no caminho do golpe são impressionantes. A polícia do Distrito Federal protege e acompanha os terroristas. É assustador. O Governador só decidiu exonerar o Secretário depois de sentir que poderia chegar no próprio Governador a crise. Inclusive a pressão para isto foi considerável.

Ainda agora há uma séria pressão para que o Governador de Brasília tome outras medidas, inclusive junto a Polícia de Brasília. Fiquemos atentos. É necessário agir com rigor e não é possível manter nos cargos e em liberdade aqueles que são os responsáveis pela nossa segurança.

É necessário salientar e ressaltar que o responsável direto por tudo o que passamos é o ex Presidente Jair Bolsonaro. Cada vez fica mais evidente a necessidade premente de enfrentar este fascista e seu grupo.

Lembrando Clarice Lispector: “ Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro.”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.