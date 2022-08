Gorbachev: vilão ou mocinho?

Apoie o 247

Preciso dizer que Gorbachev, prêmio Nobel da Paz, responsável pela Perestroika, representa uma persona para o mundo e outra para a União Soviética. Sua atitude a favor do capitalismo ocidental levou as lágrimas o país socialista. Temos como aceitar a figura que nos é vendida como um estadista que mudou o mundo para melhor, ou esquecemo-nos de olhar que sua política apenas favoreceu aos Americanos? De fato, era um grande estadista. Sua ideia de reconstrução teve a conotação de reestruturação econômica, que na prática teve a frente da primeira presidência da Rússia pós-socialista, o fanfarrão e pagador de micos Boris Iéltsin.

Gorbachev, no período de Yuri Andropov, foi promovido no Politburo a membro votante, por ser um grande especialista em problemas agropecuários, já que os resultados econômicas na época eram muito inferiores ao esperado. O país estava sofrendo com a guerra fria entre os americanos, problemas na economia e problemas dentro do governo. Sob a bandeira de acabar com a corrupção interna, chegou a afastar 19 dirigentes regionais. Gorbachev se fortalecia com seu programa que fortaleceu parte da economia, chegando a se tornar o número dois da hierarquia.

Com a morte de Andropov, os fortes candidatos foram naturalmente Gorbachev e o ex-chefe do Partido Comunista de Leningrado, Grigory Romanov, sendo que assumiu no momento Chernenko. George Bush, o pai, vice-presidente na época, já gostou do rumo que a URSS estava tomando para um rumo mais construtivo. Rumo construtivo, evidentemente, para os EUA. Antes de assumir a presidência, Gorbachev já acenava a sua disposição de chegar a acordos com os americanos.

Para os liberais, Andropov tentou modernizar a economia soviética, mas era barrado pela rigidez do controle burocrático. Teve o feito de dissolver a URSS e reconhecer formalmente a independência de 15 novos Estados, encerrando a existência da União Soviética. Países que se tornaram independentes ou até hoje pedem independência, como a Ucrânia. Antes tínhamos um país fechado e com territórios bem protegidos, agora um país forte, porém possível de entrada do ocidente. Um marco capitalista foi a primeira loja do MacDonald’s, que para os íntimos era Marx Donald’s. Sua glasnost, significou a entrada do capital americano, criando disparidades entre ricos e pobres, novas classes sociais, mais a violência. Firmou acordos de redução de armas com os Estados Unidos e parcerias com potências ocidentais para remover a Cortina de Ferro.

Para outros, um traidor da URSS e facilitador da OTAN. Um dos grandes momentos de sua carreira, além de acabar com a Guerra Fria, foi fazer um comercial da Pizza Hut. Grande amigo de Reagan foi projetado ao estrelato mundial da qual se locupletou ao máximo se tornando figurinha pop ao lado de Michael Jackson, Madona e Marty McFly , de De volta ao futuro. De aura pacifista, foi comandante em chefe no massacre de Vilnius. Uma época em que as leis de trabalho ocidentais, não conseguiam competir com os benefícios trabalhistas dadas pelo socialismo aos trabalhadores e com o fim da URSS, a exploração de classes se tornou uma prática no novo sistema que entrou no país.

O fato é que o tempo é o senhor da razão. O enfraquecimento econômico e o surgimento da linha de pobreza e exploração de classes deixou um país em pânico. A entrada de Vladimir Putin ao poder, levou à esperança de dias melhores a população russa, que apoia o presidente em sua tentativa de retomar territórios. Essa mesma população, vislumbra não a volta do socialismo, mas um sistema capitalista camarada, que já foi projetada por Lenin anos atrás.

Da zona rural de Stavropol ao Kremlin. Festejado pelo Ocidente e rejeitado pelos russos. Vamos ver o tipo de funeral farão isso sim será a resposta final.

