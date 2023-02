Governar, investigar e punir sem perder o foco

Apoie o 247

ICL

O governo Lula se aproxima dos primeiros sessenta dias e já anunciou o aumento das bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência, que não tinham reajuste desde o governo Dilma, voltando a valorizar os estudantes.

Concedeu aumento ao salário-mínimo, reajustou a tabela do IR, retomou o Minha Casa, Minha Vida, lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, subiu a oferta do Prouni, programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para aqueles que nunca concluíram um curso de graduação.

Na área econômica o principal entrave é a elevada taxa básica de juros – Selic – mantida pelo Banco Central em 13,75% ao ano. Lula vem recebendo apoio de nomes influentes do mercado financeiro contra os juros altos e, ao que parece, não vai demorar para conseguir que o Banco Central trabalhe com uma taxa menor, tornando o Brasil mais atrativo aos investimentos.

Diante desse conturbado início de governo, tendo que administrar uma tentativa de golpe de estado, o governo vai abrindo o leque e iniciou apurações e combate contra o garimpo ilegal, o genocídio dos Yanomamis, e a PF abriu inquérito para investigar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Apesar de decorridos quase cinco anos dos crimes, os mandantes não foram identificados. Nesse período houve mudança no comando das investigações, e as várias tentativas de desvio de foco demonstram que há interesse em não desvendar o caso.

O foragido ex-presidente Jair Bolsonaro continua nos EUA, onde abriu loja virtual para vender calendários. O genocida tem medo de ser preso caso retorne ao país, o que deixa claro que ele tem consciência dos crimes que cometeu, principalmente durante a pandemia, nos contratos suspeitos e na campanha antivacina e pró cloroquina, responsável por centenas de milhares de mortes por Covid.

O residente Lula, em seus discursos, faz questão de lembrar do desgoverno de seu antecessor para que não caia no esquecimento, sem usar isso como desculpa para eventuais entraves no desenvolvimento de seu governo. A prioridade de Lula é governar/cuidar do povo abandonado desde o fim prematuro do governo Dilma.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

