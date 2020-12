Governo Bolsonaro, para o povo, é como atravessar um fio de arame farpado sobre um rio de piranhas

Bolsonaro precisa ser afastado, seja por impeachment ou por insanidade, sua permanência na presidência é uma ameaça a vida do povo. Bolsonaro vem costurando alianças, e quanto mais tempo se passar, mais será difícil de tirá-lo. Os abutres neoliberais sabem que ainda tem muito a ser entregue do Brasil ao capital estrangeiro, cargos a negociar e direitos a retirar edit

É como caminhar em um fio de arame farpado esticado sobre um rio repleto de piranhas. Sim, esta é a sensação de qualquer brasileira e brasileiro, que vem sangrando os pés desde os primeiros dias de 2018. É dor, sofrimento, angústia e incertezas nessa travessia.

Enquanto o Brasil é rasgado de ponta a ponta, Bolsonaro articula e tenta ampliar sua base aliada, a menina dos olhos do fascista, é a presidência da Câmara. Bolsonaro vem costurando alianças, distribuindo cargos para garantia de seu projeto pessoal.

A analogia à travessia em um arame farpado esticado sobre um rio de piranhas se faz cada vez mais justa quando é observado a forma descompromissada de Bolsonaro com a pandemia. Isso sem ainda contar seu total fiasco como líder de Estado.

Bolsonaro vem acumulando motivos para abertura de um processo de impeachment, seu governo está voltado a defender interesses de sua família. A utilização da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) como ferramenta de auxílio a defesa de Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, é gravíssimo! A Abin teria produzido pelo menos dois relatórios para Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre o que deveria ser feito para sustentar um pedido de anulação do caso Queiroz. A corrupção já se mostrou intima deste governo.

Porém Bolsonaro constrói alianças, com os partidos do chamado CENTRÂO tentando, dessa forma, levantar seu muro de proteção e apoio.

Enquanto isso o Brasil segue sem rumo, diretriz ou um plano válido voltado para a vacinação da população. Nesse assunto, Bolsonaro faz da pandemia, como desde o início, uma piada de péssimo gosto.

O descrédito do Brasil está para além de suas fronteiras, haja vista sua exclusão da cúpula do clima da ONU. A exclusão demonstra a total falta de credibilidade e insuficiência de capacidade em construir e apresentar um plano eficaz para defesa do meio ambiente. A participação na |Cúpula depende da apresentação de um plano eficaz, sua exclusão significa uma nota insuficiente. Ou seja, o País que abriga o pulmão do mundo teria sido reprovado em um plano para preservação do meio ambiente.

Em se tratando de preservação ao meio ambiente, ou preservação de vidas, Bolsonaro e seus pares parecem não ter nenhum compromisso na execução de planos eficazes que garantam a segurança do meio ambiente e da população.

O plano de vacinação da população contra a Covid 19 enviado ao STF pelo Ministério da Saúde, torna a travessia sobre o arame farpado cada vez mais dolorosa. Os cientistas citados no plano, alegam não terem dado anuência ao plano e afirmam desconhecer o documento.

A resposta do Ministério da Saúde só vem contribuir, ainda mais, para insegurança da população. Segundo o Ministério os cientistas foram convidados, mas sem poder de decisão. Esta é mais uma comprovação de que estamos em um governo que despreza a ciência.

Enquanto isso as aglomerações e o caos nos sistemas público e privado de saúde estão instalados. Em Estados como o Rio de Janeiro a situação é muito preocupante. Não há vagas!

Bolsonaro precisa ser afastado, seja por impeachment ou por insanidade, sua permanência na presidência é uma ameaça a vida de brasileiras e brasileiros. Bolsonaro vem costurando alianças, e quanto mais tempo se passar, mais será difícil de tirá-lo. Os abutres neoliberais sabem que ainda tem muito a ser entregue do Brasil ao capital estrangeiro, cargos a negociar e direitos a retirar.

Enfim, esta travessia, do arame farpado tem que findar, mas não daqui a dois anos, em 2022, nem tão pouco com brasileiras e brasileiros caindo no rio de piranhas. Até quando?

