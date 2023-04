Governo Lula tem muito a mostrar após 100 dias

Apoie o 247

Não foi nenhum petista, lulista ou aliado próximo quem reconheceu e divulgou que o governo Lula logrou cumprir 1/3 de suas promessas de campanha em incríveis cem dias. Tal reconhecimento partiu da... Globo!

O que mais impressiona no feito do atual governo do país é que ele perdeu pelo menos metade desses 100 primeiros dias tentando colocar em condições de uso o equipamento do governo, ou seja, sua sede, computadores, enfim, toda estrutura de uma administração.

Quem esteve no Palácio do Planalto nesse período de soerguimento físico do governo, pôde notar que até os sanitários ficaram em condições imprestáveis de uso.

Mas o pior saldo da intentona golpista de 8 de janeiro foi a preocupação em conter uma ofensiva que reuniu militares, políticos, meios de comunicação e uma militância violenta e em pé-de-guerra. Agentes públicos e privados ainda sonhavam em fazer valer o golpe.

Após convencer os militares a não apoiarem o golpe, o governo começou a funcionar sob muitas dificuldades, que envolveram um recall antipetista na mídia, baseado em perversões neoliberais que Lula rejeitou in limine, e um recall do famigerado "oposicionismo pela esquerda", o fogo amigo que tanto atrapalhou Lula neste começo tumultuado de governo.

Apesar de toda essa cordilheira de dificuldades, o governo Lula, ao contrário do que dizem setores da mídia e, até, "aliados", tem muito a mostrar nesses cem dias. E quem diz isso não é o Eduardo Guimarães, mas o portal G1 na reportagem "Em 100 dias de mandato, Lula cumpriu 1/3 das promessas de campanha".

Note bem, não são promessas para 100 dias, das quais Lula só cumpriu 1/3. São as promessas feitas para o seu mandato. Se cumpriu 1/3 em cem dias, os 2/3 restantes terão quase quatro anos inteiros para serem cumpridos.

Diz o G1

"Em 100 dias, o governo de Lula cumpriu 1/3 das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Dos 36 compromissos firmados no período e que podem claramente ser mensurados, 13 foram cumpridos em sua totalidade, de acordo com levantamento feito pelo g1. Outros quatro foram parcialmente atendidos, e 14 ainda não foram cumpridos. Cinco compromissos ainda não podem ser avaliados"

Eis o balanço do que Lula realizou, a rigor, em um mês e meio de governo funcional:

- Das 13 promessas cumpridas, quatro são compromissos administrativos: são as recriações dos ministérios da Previdência Social, da Cultura, da Pesca e dos Povos Indígenas.

- Outras duas promessas estão ligadas à área social, uma das principais bandeiras defendidas pelo novo governo. A promessa de "Manter benefício social em R$ 600 + R$ 150 por filho" foi cumprida, uma vez que o Bolsa Família foi relançado por meio de uma medida provisória nos moldes anunciados.

- Já em relação ao compromisso de "Manter e ampliar cotas raciais", Lula e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, assinaram um decreto de ampliação do percentual de pessoas negras em cargos do poder público. O decreto determina o preenchimento de vagas para pessoas negras em, no mínimo, 30% nos cargos em comissão e função de confiança.

- Na área da Educação, a promessa de "Aumentar verba da merenda escolar" foi cumprida por meio do reajuste dos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para todas as etapas e modalidades da educação básica. O aumento varia de 28% a 39% e começou a ser pago aos estados em março.

- Na área da Saúde, um dos destaques é o de "Retomar o programa Mais Médicos". O programa foi relançado em 20 de março, com o objetivo de expandir o número de profissionais de 13 mil para 28 mil. Atualmente, há 13 mil médicos atuando e 5 mil vagas desocupadas. O novo modelo prevê incentivo para municípios vulneráveis e para médicos com formação pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

As promessas de cunho econômico estão entre os principais compromissos que Lula assumiu durante a campanha. Das sete promessas levantadas pelo g1, seis ainda não foram cumpridas e uma ainda não pode ser avaliada, que é a redução da taxa de juros para a agricultura sustentável, mas que já está sendo "trabalhada".

Se considerarmos o tempo útil que Lula teve para trabalhar, seu problema de saúde, a oposição sabotadora e o fogo amigo porra-louca que não se toca nunca, foi realizado um quase milagre em período tão curto.

E o governo mal começou.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

