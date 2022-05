Guerra e bem estar

Apoie o 247

O BRASIL é um país periférico. No mapa mundial (ainda) dividido em países do SUL e países do NORTE estamos cambaleante dentro de uma política que preza a hegemonia neoliberal e colonial. Um vício secular.

Guerras? Infelizmente são um instrumento econômico. Quantos humanos se foram nas trincheiras honorificamente sanguinolentas? Somos todos soldados guerreando na eterna batalha da desigualdade social.

Até quando?

Os livros estão contando o quanto é dolorosa a morte dos combalidos: há depoimentos de sobreviventes das duas grandes guerras que são dramáticos. Mutilados de um front que nós historiadores sabemos ser um negócio. Fascismo, nazismo, nacionalismo são modelos geracionais e mantenedores de políticas que sempre afastam alteridades.

O bem-estar social parece uma utopia. O clientelismo, e a falsa meritocracia estão tatuadas no tecido social básico e fazem o povo de “gato e sapato”. O sacrifício humano aos deuses do trabalho atira gente do monte sanguinário do salário mínimo.

Que o “Cativeiro com cheiro de democracia” seja a última procela em um país que mantém uma CASA GRANDE e uma SENZALA, como modo de produção e status quo.

#FORADESIGUALDADE

