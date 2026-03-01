Guerra e paz

O Brasil é uma terra de paz.

É um erro trazer para cá a guerra no Irã. Nossas opiniões não

vão mudar em nada o rumo dos acontecimentos. Só nos

dividem.

Entre “bons” e “maus”.

Entre “virtuosos” e “pecadores”.

Entre os que estão “do lado certo da história” e os que estão

sempre “do lado errado”.

Um país dividido não consegue crescer.

E quando o país não cresce todos perdem. Os “bons”, os

“maus”, os “virtuosos”, os “pecadores”, os que estão sempre “do

lado certo” e os que estão sempre “do lado errado da história”.