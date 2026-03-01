TV 247 logo
      Alex Solnik

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista

      2857 artigos

        Guerra e paz

        País dividido não consegue crescer

        São Paulo (SP) - 21/09/2025 - Bandeira do Brasil durante ato contra a PEC da Anistia e da Blindagem, no MASP (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

        O Brasil é uma terra de paz.

        É um erro trazer para cá a guerra no Irã. Nossas opiniões não

        vão mudar em nada o rumo dos acontecimentos. Só nos

        dividem.

        Entre “bons” e “maus”.

        Entre “virtuosos” e “pecadores”.

        Entre os que estão “do lado certo da história” e os que estão

        sempre “do lado errado”.

        Um país dividido não consegue crescer.

        E quando o país não cresce todos perdem. Os “bons”, os

        “maus”, os “virtuosos”, os “pecadores”, os que estão sempre “do

        lado certo” e os que estão sempre “do lado errado da história”.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.