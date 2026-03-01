Guerra e paz
País dividido não consegue crescer
O Brasil é uma terra de paz.
É um erro trazer para cá a guerra no Irã. Nossas opiniões não
vão mudar em nada o rumo dos acontecimentos. Só nos
dividem.
Entre “bons” e “maus”.
Entre “virtuosos” e “pecadores”.
Entre os que estão “do lado certo da história” e os que estão
sempre “do lado errado”.
Um país dividido não consegue crescer.
E quando o país não cresce todos perdem. Os “bons”, os
“maus”, os “virtuosos”, os “pecadores”, os que estão sempre “do
lado certo” e os que estão sempre “do lado errado da história”.
