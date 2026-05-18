Guerra, petróleo e soberania: quem pode liderar o Brasil em um mundo em ruptura?

O mundo voltou a conviver com um fantasma que parecia parcialmente adormecido desde as grandes crises energéticas do século XX: o temor de uma ruptura sistêmica provocada por guerras envolvendo petróleo, rotas marítimas estratégicas e disputas entre grandes potências. A nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, somada às ameaças envolvendo o Estreito de Ormuz — corredor por onde circula parcela significativa do petróleo e gás mundial — reacendeu simultaneamente temores inflacionários, turbulências financeiras e preocupações geopolíticas globais. Os preços do petróleo dispararam, bolsas oscilaram e mercados de títulos passaram a refletir novamente o risco de inflação persistente e desaceleração econômica.

O quadro é particularmente sensível porque o sistema internacional já atravessava uma fase de enorme fragilidade estrutural. A economia mundial vinha desacelerando após anos marcados por pandemia, guerras regionais, inflação elevada, fragmentação das cadeias globais de produção e disputas crescentes entre Estados Unidos e China. A isso soma-se agora a possibilidade de um choque energético de grandes proporções.

O temor internacional não se resume apenas ao preço do barril. O verdadeiro receio é que um fechamento prolongado do Estreito de Ormuz provoque gargalos físicos de abastecimento energético, algo mencionado inclusive por analistas internacionais diante da possibilidade de “escassez física de petróleo”. Em um mundo altamente dependente de energia fóssil para transporte, logística, fertilizantes, indústria e geração de eletricidade, o impacto potencial é gigantesco.

Sob o ponto de vista da economia americana, a preocupação imediata está ligada à inflação, aos juros e ao desgaste político interno. O aumento do petróleo encarece combustíveis, pressiona custos produtivos e dificulta o trabalho do Federal Reserve no controle inflacionário. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, apesar da expansão do shale oil e da relativa autossuficiência energética alcançada nos últimos anos, continuam profundamente dependentes da estabilidade do sistema internacional do petróleo. Não se trata apenas de importar petróleo, mas de preservar a arquitetura global que sustenta o dólar, os fluxos financeiros internacionais e a confiança dos mercados.

Além disso, guerras longas e instabilidade geopolítica permanente também possuem custos fiscais, militares e políticos crescentes para Washington. O próprio mercado americano já começa a reagir com cautela diante do avanço das tensões e da continuidade das pressões sobre os títulos públicos.

O Brasil entre oportunidade e vulnerabilidade

Mas a pergunta que mais interessa ao Brasil nesse momento é outra: o que essa nova crise global significa para a economia brasileira?

A resposta é complexa porque o Brasil ocupa uma posição simultaneamente privilegiada e vulnerável dentro da atual configuração energética mundial.

De um lado, o país pode colher ganhos importantes com a alta internacional do petróleo. O Brasil tornou-se um relevante produtor global graças ao pré-sal e possui uma das maiores reservas petrolíferas descobertas nas últimas décadas. Em momentos de valorização do barril, aumentam receitas de exportação, entram mais dólares na economia e melhora temporariamente a balança comercial.

A Petrobras tende a ampliar receitas e o país ganha maior importância estratégica no cenário internacional. Em um mundo preocupado com segurança energética, fornecedores relativamente estáveis tornam-se ativos geopolíticos valiosos. Isso ajuda a explicar por que o Brasil passa a despertar atenção crescente não apenas pela Amazônia ou pelo agronegócio, mas também por sua capacidade energética.

Contudo, seria um erro imaginar que a alta do petróleo representa automaticamente uma vantagem líquida para a sociedade brasileira.

O Brasil continua convivendo com uma contradição estrutural: exporta petróleo bruto, mas ainda depende da importação de derivados, especialmente diesel e parte da gasolina consumida internamente. Isso significa que choques internacionais rapidamente contaminam preços domésticos, pressionando inflação, transporte, alimentos e custo de vida.

Num país continental fortemente dependente do modal rodoviário, o diesel possui efeito quase sistêmico sobre toda a economia. Quando seu preço sobe, sobe o frete. Quando sobe o frete, sobe o alimento. Quando sobe o alimento, deteriora-se a renda das famílias e aumenta a pressão social.

Além disso, há outro problema relevante: os impactos financeiros globais.

O avanço dos preços da energia tende a elevar expectativas inflacionárias internacionais e dificultar cortes de juros nas economias centrais. Isso já começa a aparecer nos mercados de títulos ao redor do mundo. Para países emergentes como o Brasil, esse movimento normalmente significa maior volatilidade cambial, fuga de capitais e pressão sobre as taxas de juros domésticas hoje já em níveis insuportáveis que freiam o crescimento econômico.

Em outras palavras: mesmo que o Brasil exporte petróleo, uma guerra prolongada no Oriente Médio pode acabar reduzindo crescimento, encarecendo crédito e limitando investimentos.

A eleição de outubro e a disputa sobre o futuro do país

Existe ainda uma dimensão geopolítica profunda nesse debate.

A atual crise ajuda a revelar que a chamada “globalização pacificada” das últimas décadas talvez esteja terminando. O mundo entra novamente numa era em que energia, rotas marítimas, minerais estratégicos, segurança alimentar e capacidade industrial passam a ser vistos como instrumentos de poder nacional.

Nesse novo ambiente, países que possuem território, recursos naturais, água, energia e capacidade agrícola tornam-se centrais. O Brasil possui praticamente todos esses ativos estratégicos ao mesmo tempo.

Mas isso também impõe escolhas históricas.

O país continuará atuando apenas como exportador primário de commodities agrícolas e minerais ou utilizará esse momento para reconstruir cadeias industriais, refino, petroquímica, fertilizantes e infraestrutura logística? Continuaremos exportando óleo bruto enquanto importamos derivados caros e vulneráveis às crises internacionais?

A guerra recoloca diante do Brasil um velho debate sobre soberania econômica.

Durante décadas, parte importante da capacidade nacional de refino e engenharia energética foi enfraquecida. A Operação Lava Jato, somada à paralisação de investimentos estratégicos, produziu impactos duradouros sobre a cadeia petrolífera brasileira. Agora, em meio à nova instabilidade global, torna-se evidente o custo geopolítico de depender excessivamente de cadeias externas em setores estratégicos.

Mais do que uma crise conjuntural, o atual choque internacional talvez represente um aviso histórico.

O mundo caminha para uma ordem mais fragmentada, mais conflitiva e menos previsível. A era da estabilidade relativa promovida pela hiper-globalização parece dar lugar a um ambiente marcado por disputas tecnológicas, guerras regionais, rivalidades entre potências e insegurança energética.

Nesse contexto, a eleição presidencial de outubro deixa de ser apenas uma disputa doméstica tradicional. O que estará em jogo será a própria capacidade do Estado brasileiro de formular uma estratégia nacional diante de um mundo em reorganização acelerada.

De um lado, Lula representa — com todas as contradições, limites e dificuldades de coalizão — uma visão que ao menos reconhece a importância do Estado, da integração regional, da política industrial, da Petrobras, da diplomacia multilateral e da reconstrução de instrumentos nacionais de desenvolvimento. Sua trajetória política está associada à ampliação da presença internacional do Brasil, ao fortalecimento dos BRICS+, à defesa de maior autonomia estratégica e à tentativa de reposicionar o país dentro do Sul Global.

Do outro lado, Flávio Bolsonaro surge como herdeiro político de um campo ideológico profundamente alinhado ao trumpismo, ao ultraliberalismo e à lógica de submissão geopolítica aos interesses de Washington. Trata-se de um projeto que historicamente demonstrou pouca preocupação com planejamento nacional de longo prazo, soberania energética, integração latino-americana ou fortalecimento industrial. Durante o bolsonarismo, frequentemente confundiu-se política externa com alinhamento ideológico automático.

E talvez aí esteja uma das questões centrais.

O mundo que emerge desta nova era de guerras energéticas, disputas tecnológicas e fragmentação global exigirá capacidade estratégica, densidade institucional e visão histórica. Não será um ambiente favorável para aventureirismo político, negacionismo econômico ou diplomacia baseada em slogans ideológicos.

O Brasil precisará decidir se pretende atuar como nação soberana capaz de formular projeto próprio de desenvolvimento ou se continuará orbitando passivamente as disputas das grandes potências.

Num cenário internacional cada vez mais duro e competitivo, essa diferença poderá ser decisiva não apenas para o crescimento econômico, mas para o próprio lugar do Brasil no século XXI.