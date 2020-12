Há esquerda sem Lula?

Alguns imbecis que afirmam que seria possível à esquerda seguir e construir unidade sem a presença de Lula; outros, não menos estúpidos, afirmam que “é Lula ou nada”.

Bem, fato é que Lula representa a visão necessária de um mundo em movimento e transformação, com justiça e generosidade, liberdade e igualdade, diversidade e unidade.

Sua vida, de acertos e erros [afinal ele é humano], inspira e orienta nossa ação política, nossa tarefa militante e a reflexão fundamental sobre esse outro mundo possível, mas em construção, e uma sociedade solidária.

Portanto, a construção da unidade, desse mundo justo e generoso, livre e de iguais, diverso e uno, tem em Lula fonte, método, mas sem dogmas sagrados. Lula, Jacó, Djalma, Olívio, Arraes, Amaral, Chico e outros tantos abriram o caminho, romperam com o dogma fundamentalista e colocaram-se como companheiros, ou seja, como aqueles que acompanham, fazem companhia, aqueles que participam das atividades, aventuras e do nosso destino. Agora é conosco. Hoje Lula não apenas do PT... Lula é do CIDADANIA, PDT, PSB, PCdoB, PT, PSOL, é de todos os democratas do centro à esquerda, dos socialdemocratas, dos socialistas e dos comunistas. Lula é patrimônio do Brasil, por isso temos a partir do que ele é e do que representa, realizar unidade em 2O22.

A imagem de Lula levantando os braços de Manuela e Boulos, na frente do Sindicado dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em 7 de abril de 2O18, é mensagem inequívoca e urgente necessidade da construção da unidade dos setores democratas e da esquerda, para juntos derrotarmos o ultraliberalismo e o seu sócio preferencial: o fascismo. Lula, presente ou como inspiração, faz de nós construtores de unidade, nos a coragem de sair de nós mesmos e sermos o outro.Lula, portanto, sempre estará presente.

