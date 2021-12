Alex Solnik escreve sobre a possível aliança em São Paulo e nacional entre PT e PSB, que aponta para possíveis vitórias em primeiro turno no Brasil e no estado edit

Por Alex Solnik

O Datafolha deste domingo (19) ao governo de São Paulo apresenta Alckmin em primeiro, com 28%; Haddad, com 19% em segundo e França em terceiro, com 13%.

O que indica que os três candidatos recebem 60% das intenções de voto.

Se caminharem juntos e os votos de Alckmin, ao sair da corrida estadual para a nacional não migrarem para o candidato tucano, a chapa PT-PSB ou PSB-PT tem tudo para liquidar a fatura no primeiro turno.

Com a perspectiva apontada por todas as pesquisas de que a chapa nacional PT-PSB (Lula-Alckmin) também se eleja em primeiro turno, os dois partidos têm uma grande oportunidade de, em 2022, fazer barba, cabelo e bigode.

Ganhar em primeiro turno no Brasil e em São Paulo por goleada impede qualquer possibilidade de acusação de fraude ou incitação a uma nova “invasão do Capitólio”.

E livra os brasileiros da enorme tensão que será inevitável num eventual segundo turno.

