Um quadro político competente e personalista.

Haddad é ardiloso e, quando quer, é escorregadio.

Quando esses atributos são usados em favor do coletivo, são virtudes; quando usados para seus interesses, podem ser traiçoeiros.

Ele e a Gleisi têm divergências ideológicas e estratégicas; além disso, ela é um quadro partidário, ele está no PT como poderia estar no PSB.

Recentemente, quando a Gleisi estava (está) pressionando para ele assumir uma candidatura em SP, ele, com sarcasmo, tomou como um elogio pessoal, como quem diz: agora eu sirvo, né?

É ele antes do coletivo; são seus interesses e o objetivo futuro de presidente antes do projeto lula-petismo.

Como intelectual, é presunçoso; o último ou penúltimo livro teoriza como se tivesse descoberto a pólvora antes dos chineses, a compreensão da história antes de Marx, a estratégia revolucionária antes de Lênin, como um arauto das teorias pós-verdades, todas furadas pela própria história como critério da verdade.

Não se exclui a sua capacidade de conciliar interesses do mercado com os da sociedade; contudo, isto está tendo um preço alto para o governo e o PT.

Há duas diretorias vagando no BC, e o que ele fez? Lançou publicamente um nome e disse que agora depende do Lula aceitar.

Bingo! Saia justa para Lula e o PT.

Se houver discordância, estará criado um contraditório público, para a mídia deleitar-se num ano eleitoral.

Da área econômica, jurídica e militar, o retrospecto não é bom.

Palocci virou um conselheiro especial do Lula, autor da sugestão e escrita da Carta aos Brasileiros, aquela em que amarrou o Lula a não quebrar contratos com o mercado, e, quando esteve preso na cadeia, virou traidor. (Felizmente não fez parte da geração que enfrentou a ditadura, senão...).

Tem um ditado que diz que Deus não deu asas à cobra; mesmo assim, ela voa.

Por melhores e mais capacitados que sejam alguns quadros de ideologia pequeno-burguesa, é preciso vigilância para impedir de botar ovos de serpente no caminhar de uma travessia perigosa.

Ele está se autovalorizando muito e se colocando como um igual ao Presidente.

Tem maestria para usar e ser queridinho da mídia tradicional, mas deve usar em benefício coletivo.

Não é o momento para priorizar o que o projeto pode fazer em seu benefício, mas priorizar o que ele pode fazer pelo projeto.

Estas eleições serão definidoras do rumo do Brasil; todo sacrifício será pouco para vencermos o neonazifascismo do bolsonarismo e o trumpismo.

Este texto é um reconhecimento à capacidade do Haddad.