Por Alex Solnik

A pesquisa Quaest/Genial de hoje mostra que Márcio França abrir mão do governo para ser candidato a senador pode não ser o melhor caminho para Haddad vencer.

Na simulação com todos os candidatos, Haddad aparece em primeiro, com 30%, França em segundo, com 17%, Tarcísio em terceiro, com 10% e Garcia com 5% em quarto.

Sem França, Haddad continua em primeiro, mas com sete pontos percentuais a mais: 37%. Tarcísio salta para o segundo lugar, com 12% (dois pontos percentuais a mais) e Garcia fica em terceiro, com 8% (três pontos percentuais a mais).

Se fizerem parte da mesma chapa e conservarem suas intenções de voto, Haddad, na cabeça e França, vice, somam 47%. Ficam próximos de vitória no primeiro turno.

Sem França, Haddad fica distante dos 50% de votos mais um e ainda terá de enfrentar o candidato de Bolsonaro ou o tucano no segundo turno.

Haddad e França, unidos, dificilmente serão vencidos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

