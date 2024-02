Apoie o 247

Definitivamente, o senador Hamilton Mourão não é uma vaca fardada.

Quem quiser detalhes sobre a tal vaca, pode ler aqui:

https://www.osguedes.com.br/2019/01/31/o-mourao-que-se-dizia-vaca-fardada-e-o-mourao-que-posa-de-democrata/

Apesar de não ser uma vaca fardada, as ações de Mourão também geram consequências gravíssimas.

Assim sendo, é preciso levar muito a sério o discurso feito pelo senador no dia 8 de fevereiro de 2024.

A íntegra do discurso de Hamilton Mourão está aqui:

Quem quiser tratar este discurso como liberdade de expressão, o faça.

Quem quiser tratar este discurso como jus esperneandi, o faça.

E quem quiser aproveitar o carnaval para vestir uma fantasia de Poliana, pode fazê-lo também.

Mas quem preferir não tapar o sol com a peneira, deve tomar imediatamente as mais duras medidas jurídicas e políticas contra o senador, que usou a tribuna do Senado para ler calmamente uma "ordem-do-dia" em que conclama os comandantes militares a não "se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar".

O que realmente isto quer dizer, fica claro no contexto de um discurso em que se faz várias referências a Hitler, a China Comunista, a União Soviética e, inclusive, se invocou o espírito do tenentismo contra "a revanche histórica das oligarquias".

Portanto, melhor não subestimar.

Afinal, em 2022 a cúpula das forças armadas se dividiu entre os que apoiavam o golpe e os que achavam que não havia condições de dar um golpe naquele momento.

Em 2023, a cúpula das forças armadas acobertou, com o apoio ativo do ministro da Defesa José Múcio, a articulação da intentona golpista de 8 de janeiro.

E agora, em 2024, quando a Polícia Federal bate na porta de uma parte dos golpistas fardados, Mourão pede uma reação dos "comandantes militares".

O roteiro é conhecido.

Sendo assim, melhor tomar medidas imediatas.

Contra Mourão, contra a turma golpista-mas-não-agora, contra os que desejam submeter os golpistas fardados ao julgamento-entre-pares da (in)justiça militar.

E, claro, demitir o ministro da Defesa.

Que, a cada dia que passa, demonstra a quem serve.

