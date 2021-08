Heráclito na pós-modernidade

Tomando por base o pensamento de Heráclito em que nada permanece do mesmo jeito. Como diz a canção Como Uma Onda no Mar de autoria de Lulu Santos e Nelson Mota. Segundo Heráclito, o fogo é o elemento originário de tudo. Caso o pensador de Éfeso vivesse no Brasil, certamente teria dito ao contrário. Por aqui, o fogo é o fim de tudo edit

O ser não é mais que o vir-a-ser”. (Heráclito)

Durante séculos o mundo grego tentou entender a origem das coisas, ou seja, o princípio de tudo. À época, várias teorias foram apresentadas, onde cada uma julgava haver encontrado a tal sonhada resposta as inquietudes com relação à origem da natureza. Sendo chamado aquele período de Cosmologia, onde os filósofos buscavam explicações racionais e sistemáticas com relação à origem do universo. Para tanto, a Escola de Mileto, com seu maior expoente, o filósofo Tales, defendia que o princípio de tudo estava na água. Guardada as devidas proporções, o pensamento dele assiste certa razão. Nem por isso, foi ponto pacífico entre os gregos, ao ponto de causar conformismo com a teoria. Pelo contrário, a mesma serviu de combustível para o surgimento de novas escolas.

Refutando o pensamento do principal membro da Escola de Mileto, surge Pitágoras, advogando que a origem das coisas estava nos números. A ele também é atribuído à origem do nome filosofia. Mas deixemos para outro momento. A Escola de Éfeso também deu sua contribuição, no que tange ao princípio das coisas. Destacando-se Heráclito acreditando que a unidade do mundo é encontrada na luta dos contrários. Dando início ao pensamento mobilista e consequentemente, considerado o pai da dialética. Mas a escola de Eléia representada por Parmênides refutou de maneira tenaz o pensamento de Heráclito, dando início ao famoso embate por questões ontológicas. Tomando por base o pensamento de Heráclito em que nada permanece do mesmo jeito. Como diz a canção Como Uma Onda no Mar de autoria de Lulu Santos e Nelson Mota. Segundo Heráclito, o fogo é o elemento originário de tudo. Caso o pensador de Éfeso vivesse no Brasil, certamente teria dito ao contrário. Por aqui, o fogo é o fim de tudo.

