Herança da Vaza Jato

ICL

A farra das diárias da Lava Jato, comandada por Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot, levaram a sentença de devolução e ressarcimento dos valores e mais importante, É ficha suja, inelegível. Moro, por sua vez, depois de tentar se candidatar a presidência sem menor sucesso, tentou ser candidato por São Paulo com domicílio falso e derrotado na justiça eleitoral, tenta se candidatar pelo Paraná, enfrentando as ruas sendo humilhado por seu passado parcial na Lava Jato. As histórias não terminam tristes. Lula, que foi condenado para tirar da disputa eleitoral daquele ano, foi absolvido de tudo, com observância da ONU. Outros condenados pela Lava Jato, foram soltos, sob alegação que foram acuados para dar declarações falsas para condenação irregular ao futuro candidato do PT.

42 anos e 222 dias, seria o cálculo dos gastos em diárias por Deltan Dallagnol, se ele tivesse gasto os R$ 2,8 milhões em diárias de hotel ao preço de 180 reais, o que deveria ser de um servidor público. Deveria indenizar também todo o brasileiro que teve que assistir a farsa acusação desmedida mostrada através de um Powerpoint de nível infantil. Para um servidor normal, esses custos são tabelados e muitas vezes precisam se virar para terem estadias mais dignas. A Família de Dallagnol já chegou a ter mais de 400 mil hectares de terras no Mato Grosso e receberam pelo menos R$37 mi em desapropriações. Seu passado de interesses é conhecido no Paraná, com histórico de denúncias de desmatamento ilegal a disputa por terras. Agora não terá foro privilegiado e assim como outros golpistas, está pronto para ter seu julgamento nos tribunais.

O ex-juiz parcial Sérgio Moro tentou fraudar seu domicílio eleitoral em São Paulo. Tenta a todo custo também se proteger de todas as acusações morais e judiciais que deram chance ao golpe de 2016. Colhendo o que plantou, Moro conseguiu o feito de ser odiado pela direita que o venerava como super-herói pela condenação de Lula, e em sua saída do Ministério o acusaram de traição por ter mostrado como é o governo de Bolsonaro. Por outro lado, a esquerda abomina aquele que treinado em curso da CIA para derrubar governos, foi treinado a usar a justiça para encobrir uma condenação falsa, sem nenhuma prova e mesmo com diversas falhas processuais. A ONU esteve presente acompanhando o processo e declarou Lula preso político. Mesmo assim, Lula cumpriu em silencio pois a verdade iria prevalecer mais tarde. Tentaram atuar na Lava Jato como uma organização criminosa e agora tudo aparece, pois mentiras não se sustentam por muito tempo. Agora se não se eleger pelo Paraná, não terá foro privilegiado e assim como outros golpistas, está pronto para ter seu julgamento nos tribunais.

As voltas que o mundo dá demoram, mas a verdade se mostra cedo ou tarde. Este golpe norte-americano vem sendo planejado há dez anos antes de 2016, quando a Cia e o Ministério Público norte-americano, ensinaram a adaptar as leis antiterrorismo à lavagem de dinheiro, para pegar os políticos brasileiros e selecionar os que convém punir, desmoralizar, agora estão escritos na história do Brasil. Um ensaio interessante é o livro RUMO À ESTAÇÃO FINL NDIA de Edmund Wilson. É um estudo sobre os homens que escreveram a História. Caberia um adendo sobre Lula, que é mais respeitado pelo mundo inteiro do que pelo Brasil conservador e ainda de tradições coronelistas. Além de Dallagnol e Moro, outros estarão na esteira por levarem ao golpe e a deterioração de 50 anos em 5. Os americanos, estão também em seu inferno astral como potencia mundial, querendo destruir Rússia e China que estão tomando o posto econômico mundial, mas seus tentáculos estão diminuindo de tamanho. É clero, essa briga leva mais tempo. Mas a despeito da herança da Lava Jato, seus cúmplices estão sem apoiadores e agora, o tempo irá eternizar essa vergonha nos livros de história.

