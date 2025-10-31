História mal contada

Ainda não consegui entender a dinâmica da chacina.

Enquanto não for feita uma reconstituição, haverá dúvidas.

Sabemos agora que o “confronto principal” não aconteceu nas ruas da comunidade e sim na mata. A ex-juíza Denise Fossard levantou a hipótese de que a polícia atraiu os bandidos para lá. Mas não explica como. Parece mais que eles estavam tentando fugir do cerco, pois já se sabe que a operação vazou quatro horas antes, e foram surpreendidos pelos policiais, que os alvejaram a fim de impedir a fuga.

Mas sem a reconstituição não dá pra ter certeza.

Hoje foi divulgado um vídeo curtíssimo pela polícia com a intenção de “provar” que houve tiroteio e não execução. Mas o vídeo não prova nada. Ouvem-se tiros, mas é impossível saber de onde vêm. As imagens mostram mais a paisagem que as pessoas.

Os policiais sabiam em quem estavam atirando ou atiravam a esmo? Provavelmente atiravam a esmo, pois como identificariam seus alvos? E se o objetivo era impedir a fuga, qualquer fugitivo era alvo.

Também não entendi o que chefes de tráfico de outros estados estavam fazendo lá. Estavam escondidos para escapar da perseguição da polícia de seu estado? Havia algum encontro de chefes de tráfico de vários estados?

A polícia sabia que esses chefes estariam lá?

Quanta munição a polícia usou?

Por que não há imagens das câmeras dos policiais?

Falta uma reconstituição.