Hoje é dia de revisitar Getúlio Vargas e seu legado

Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa.

Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes.

(Estas palavras poderiam tranquilamente estar na boca do ex-presidente Lula, no contexto da Lava-Jato).

PUBLICIDADE

Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. (Ser preso, no caso de Lula).

Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso.

Contra a justiça da revisão do salário-mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre.

PUBLICIDADE

(Estas palavras poderiam ter sido ditas pela ex-presidente Dilma Rousseff, no âmbito do seu processo de impeachment).

Não querem que o povo seja independente. Assumi o Governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano.

Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café (veio a crise de 2009), valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder.

PUBLICIDADE

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda desamparado.

(Estas palavras poderiam ter sido pronunciadas por um Lula entristecido, mas reativo, dentro da prisão da Polícia Federal).

Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.

PUBLICIDADE

Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos.

Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência.

(Estas palavras jamais seriam ditas por Lula. Getúlio viu-se sozinho. Lula arrebanhou forças que durante 580 mantiveram na porta da PF numa vigília de apoio. Movimentos sociais se uniram para gritar por: “Lula Livre”. A luta por sua liberdade ultrapassou as nossas fronteiras. Acolhido, fez a opção pela vida. Acreditou ser possível continuar buscando justiça e hoje caminha livre).

Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória.

(Esta frase poderia estar contida no discurso do ex-presidente Lula, ao falar para a imprensa, marcando o seu retorno, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo).

Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém.

(Depois de 67 anos, ainda não é possível cumprir a profecia de Getúlio Vargas. Continuamos subjugados pelo entreguismo dos que mandam e dos que manipulam o sistema financeiro e do grande capital), mas há resistência.

Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate.

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto.

(Esta frase poderá constar dos discursos da campanha de Lula, quando sair país a fora).

O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte.

(Em consequência do seu gesto o país parou para se convulsionar por dias e prantear a sua morte. Como num movimento de freio de arrumação, a política retornou ao seu eito, voltando a ser feita em torno de mesas de negociação e não através da virulência das manchetes dos jornais).

Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História".

(Sim, Getúlio Vargas entrou para a História. Os que o sucederam foram aos poucos destruindo o Estado que ele montou em seu segundo governo. Houve quem começasse a acabar com a era Vargas. Há os que, recentemente, desmontaram todo o arcabouço das medidas criadas por ele em defesa do trabalhador. Há os que juraram destruir tudo. A nós cabe jurarmos que não deixaremos que isto aconteça!).

(Rio de Janeiro, 23/08/54 - Getúlio Vargas)”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.