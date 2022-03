Hoje eu venho pedir a tua ajuda!

A Maria Eduarda, ou Dudinha como é mais conhecida, tem 13 anos, é morado do interior do Munícipio de Taquara – RS, e precisa urgentemente de uma cirurgia. edit

Hoje eu venho ocupar o espaço desta coluna para um tema diferente dos temas que costumo tratar. Hoje eu venho pedir ajuda. Hoje eu venho clamar por solidariedade. E para isso vou dividir com vocês a história da Maria Eduarda Vianna Correia.

A Maria Eduarda, ou Dudinha como é mais conhecida, tem 13 anos, é morado do interior do Munícipio de Taquara – RS, e precisa urgentemente de uma cirurgia. A Dudinha sofre com o avanço da doença conhecida como Síndrome de Cornélia de Lange. A doença vem progredindo atingindo sua coluna, o que está fazendo com que a caixa torácica de Dudinha se altere comprimindo seus órgãos; o que infelizmente pode levar à morte da menina.

A família corre contra o tempo, e já foi alertada que a espera pela cirurgia pelo Sistema Único de Saúde pode demorar. E a família de Maria Eduarda teme que a menina não tenha esse tempo. É preciso conter a compressão que sua caixa torácica tem feito afetando seus órgãos o mais rápido possível.

A família da menina pede ajuda. E eu uso este espaço hoje para também pedir ajuda. A Dudinha pede ajuda. O custo previsto é de 200 mil reais para custear a cirurgia e o pós-operatório e até o momento a família conseguiu arrecadar apenas 4% deste valor.

Se cada um e cada uma de nós, que agora está lendo esta coluna doar 2 reais, 3 reais, 5 reais, isso poderá fazer toda a diferença para a sobrevivência da Maria Eduarda.

Defender a vida é também lutar por ela.

É imprescindível que a Maria Eduarda faça a cirurgia com a maior brevidade possível e você pode ser o elo que fará a diferença nesta corrente do bem para salvar a vida da Dudinha! O valor que pode não fazer diferença em sua vida, pode salvar a dela! Pense nisso! Faça aquela boa ação hoje. Pratique o bem hoje. E certamente o retorno virá e você será recompensado, porque quem planta o bem colhe o seu retorno.





Deixo abaixo o link da “vaquinha” online da Maria Eduarda e os dados da mãe da menina para maiores informações ou ajudas de outros modos. E agradeço de antemão a todos e todas que puderem ajudar, bem como à Equipe do Brasil247 que me permitiu fazer uso deste espaço para uma causa tão nobre. Gratidão!

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pela-dudinha-denise-silva-vianna?fbclid=IwAR27J17AMG9rRuVLFcMe-YWOBaXmm4OAx35Fgb3mJ3xglcgZ31k05ZLOc1U

Denise Silva Vianna (mãe) Fone para contato: (51) 98541-1791

PIX: CPF 01631849093

001-Banco do Brasil

Ag: 0416-2 Conta: 44.702-1 Conta-corrente Denise Silva Vianna

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.