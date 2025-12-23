TV 247 logo
      Sara Goes

      Sara Goes é jornalista e âncora da TV 247 e TV Atitude Popular. Nordestina antes de brasileira, mãe e militante, escreve ensaios que misturam experiência íntima e crítica social, sempre com atenção às formas de captura emocional e guerra informacional. Atua também em projetos de comunicação popular, soberania digital e formação política. Editora do site codigoaberto.net

        Hugo Motta: aprendiz de feiticeiro

        Presidente da Câmara fala como quem administra uma crise contínua

        O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Foto: Marina Ramos/Agência Câmara )

        “Não tivemos um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas o ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor.” A frase estabelece um limite claro para a relação entre Executivo e Legislativo. Ela não aponta convergência nem compromisso duradouro. Serve apenas para registrar que a convivência institucional não colapsou.

        É a partir desse enunciado contido que se pode compreender o personagem político que hoje ocupa o centro do palco. Hugo Motta fala como quem administra uma crise contínua sem admitir o papel que teve na sua formação. O Congresso, segundo ele, cumpriu o mínimo necessário. Nada além disso foi prometido.

        A metáfora do Aprendiz de Feiticeiro ajuda a organizar essa leitura. No poema de Johann Wolfgang von Goethe, depois difundido por programas infantis, o aprendiz tem acesso às palavras do feitiço, mas não domina o momento de fazê-lo cessar. O conhecimento operacional existe. A autoridade para controlar seus efeitos, não.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

