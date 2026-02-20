Human Power e o Futuro do Trabalho

A narrativa dominante sobre o futuro do trabalho costuma oscilar entre dois extremos: o dos techno lovers ou o dos catrastofistas de plantão. De um lado, a inteligência artificial e outras novas tecnologias como solução universal de eficiência. De outro, a ideia de que a automação eliminará progressivamente a relevância humana.

Nenhuma das leituras em minha opinião é completa.

O ponto central não é se a tecnologia substituirá tarefas. Ela já substitui. A questão estratégica é: para onde o valor do trabalho se desloca quando a execução das tarefas se automatiza?

Historicamente, cada salto tecnológico deslocou o diferencial competitivo. Quando a força física foi mecanizada, o valor migrou para a capacidade técnica. Quando a informação foi digitalizada, o valor migrou para a análise e a gestão de dados.

Hoje a inteligência artificial reduz custos de execução cognitiva. Produz texto, imagem, código, análise preliminar. Democratiza acesso a ferramentas antes restritas a especialistas.

Quando todos têm acesso à mesma eficiência, eficiência deixa de ser diferencial para se tornar pré-requisito básico.

Bom lembrarmos que a economia não é apenas um sistema de produtividade. É, antes de tudo, um sistema de coordenação entre agentes.

Coordenação envolve confiança que demanda previsibilidade.

Para ser previsível é necessário se ter reputação e responsabilidade.

Esses elementos, juntos, não são algoritmicamente neutros.

A inteligência artificial pode otimizar processos, mas não assume responsabilidade moral. Pode simular empatia, mas não tem legitimidade própria. Pode gerar humor, mas sem risco reputacional ou “o molho” humano.

E é nesse risco e nesse molho que se ancora a credibilidade humana.

A literatura sobre capital social, de autores como Pierre Bourdieu e Francis Fukuyama, demonstra que sociedades e organizações com maior densidade relacional apresentam maior capacidade de cooperação e estabilidade econômica. A confiança reduz os custos de transação e aumenta a eficiência sistêmica.

Se deslocarmos essa lógica para o mercado de trabalho contemporâneo, o argumento se torna evidente: quanto mais a tecnologia nivela eficiência técnica, mais o diferencial migra para a qualidade das relações humanas.

O que não é automatizável

A inteligência artificial opera por combinação probabilística de padrões.

A criatividade humana emerge da experiência vivida.

A diferença está nas diferentes estruturas.

A criatividade humana não nasce no conforto da previsibilidade e sim, do desconforto.

Ela nasce do atrito social, daquele momento em que o padrão da conversa varia e alguém precisa improvisar. Nasce do erro real que não pode ser apagado com um comando, do constrangimento público, quando a reputação está em jogo. Nasce da tensão existencial de não ter qualquer garantia.

E nasce, sobretudo, da responsabilidade sobre as consequências.

Criar, para humanos, nunca foi apenas combinar elementos - é sempre um gesto de exposição. E é justamente essa exposição, essa fragilidade assumida, que confere densidade ao ato criativo.

A criação parte de uma atitude que não vem pra agradar prioritariamente. Muitas vezes ela incomoda. Criar é agir e, como lembrava Hannah Arendt, agir é entrar no mundo sem controle total sobre as consequências. O desfecho do que criamos não pode ser completamente previsto. Improvisamos. Expomo-nos ao julgamento e assumimos a autoria diante de outros.

Portanto, a diferença não está apenas na técnica, já que a IA pode criar magistralmente, mas sim na responsabilidade ontológica. A IA por si só não responde pelo que produz. Não sofre as consequências e nem sustenta reputação própria.

Humor ácido, ironia fina, sarcasmo elegante (ou não) são formas de inteligência que não dependem apenas de estrutura linguística. Dependem de inserção biográfica, de leitura situacional e percepção de contexo.

E essa autenticidade só nos podemos oferecer: vivências sentidas e vulnerabilidades com risco.

Não estou demonizando as IAs e sim dando a elas o assento adequado na mesa.

As decisões em qualquer nível e ambiente vem de ponderar em contexto, carregam incertezas e envolvem consequências humanas. Por isso muitas decisões não podem ser totalmente delegadas a sistemas automatizados sem que se dilua a responsabilidade.

O deslocamento do diferencial competitivo é o poder da presença humana

O deslocamento do diferencial competitivo é, no fundo, o poder da presença humana. Num ambiente em que a tecnologia nivela eficiência, o diferencial tende a residir naquilo que permanece escasso.

E o que permanece escasso?

Eu poderia passar um bom tempo aqui listando as coisas mais que humanas que deixam um gap em qualquer negócio ou corporação. Sem a pretensão de fazer referência a todos os elementos advindos das pessoas que considero diferenciais, eu diria que caráter, maturidade relacional, responsabilidade por ambientes coletivos, pessoas proativas que mediam conflitos em vez de amplificá-los, cooperatividade, atenção e empatia.

Entonação com doses mínimas de emoção e presença.

A escassez a que me refiro não é de informação nem de ferramentas.Nem tampouco é de inteligência computacional.

Num cenário artificial com “baixa humanidade”, faltará sempre os que atendem com gentileza não performática, mas ética, os que compreendem e estendem a mão na solução de um problema.

A cooperação numa empresa é tão fundamental que Richard Sennett já a definia como uma habilidade aprendida que exige prática, escuta e disposição para lidar com diferenças sem romper vínculos. É algo de complexidade emocional também.

A confiança é o soft power

Talvez o maior equívoco contemporâneo seja imaginar que o futuro do trabalho será uma disputa entre humanos e máquinas.

A disputa real é entre organizações que entendem que tecnologia é ferramenta e aquelas que acreditam que ela substitui governança moral.

A execução vem sendo automatizada e, paralelamente, o valor migra para o discernimento. Se a produção está acelerada, diferenciamos-nos pela profundidade.

Se a eficiência vira commodity como parece estar virando, confiança, atendimento e coordenação passam a ser diferenciais centrais. Francis Fukuyama já demonstrou que sociedades com maior densidade de confiança sustentam melhor prosperidade econômica porque confiança reduz fricção e aumenta coordenação. E coordenação é um dos ativos invisíveis mais fortes das organizações.

Não basta produzir. É preciso sustentar ambientes de confiança.

Esqueçam a IA como diferencial competitivo nos anos mais intensos do século XXI. O diferencial será a inteligência humana aplicada à convivência, à decisão ética, à coordenação social, ao trato cordial entre pessoas e à criatividade que nasce da experiência vivida.

Empresas que sobreviverão não serão apenas as que incorporarem IA aos seus processos. Serão as que preservarem capital relacional, cultura organizacional coesa e lideranças capazes de integrar tecnologia com responsabilidade.

Porque sem confiança, eficiência vira algo frágil e, desvinculada, a inovação se desconecta de propósito.

Não dá pra focar em velocidade sem ética: o risco sistêmico aumenta consideravelmente.

Podemos automatizar tarefas, acelerar processos e criar prompts fenomenais, mas não podemos terceirizar responsabilidade.

A tecnologia muda rápido e natureza humana, não.

É nesse ponto que o Human Power deixa de ser conceito e se torna estratégia.

Sem capital relacional interno, não há legitimidade externa e sem confiança interna e externa, não há soft power sustentável.

Soft power não nasce de discurso e sim de sociedades e organizações que conseguem sustentar vínculos reais.

A inteligência artificial amplia possibilidades mas confiança, presença e responsabilidade continuam sendo construídas por pessoas.

O trabalho do futuro dependerá tanto das ferramentas tecnológicas quanto, e sobretudo, da qualidade humana de quem as utiliza.

Quem compreender isso já largou na frente.