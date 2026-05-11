Imposto sobre bilionários divide os Estados Unidos

A desigualdade voltou ao centro da política americana carregada por uma frase de enorme apelo popular. Nas redes sociais, espalhou-se a ideia de que um imposto anual de 5% sobre os bilionários dos Estados Unidos seria suficiente para financiar programas gigantescos e ainda entregar milhares de dólares diretamente às famílias do país. A mensagem ganhou velocidade porque oferece uma solução simples para um problema real. Mas os números apresentados nela desmoronam sob uma verificação elementar.

O senador Bernie Sanders foi rapidamente associado à proposta. A relação parece natural. Sanders construiu sua carreira política defendendo aumento de impostos sobre grandes fortunas, heranças e ganhos extraordinários de capital. Sua crítica à concentração de riqueza nos Estados Unidos atravessa décadas. Ainda assim, a versão que viralizou — com arrecadação trilionária e distribuição direta de dinheiro às famílias — não aparece em nenhum projeto formal defendido por ele.

A confusão ajuda a explicar o estado atual do debate público americano. Fórmulas complexas passaram a circular comprimidas em frases curtas, desenhadas para causar impacto imediato. Nesse ambiente, detalhes fundamentais desaparecem: limites jurídicos, efeitos econômicos, dificuldades operacionais e até coerência matemática.

Os Estados Unidos concentram hoje algo entre 900 e 1.000 bilionários. O patrimônio somado desse grupo gira na faixa de US$ 5 trilhões a US$ 6 trilhões. Uma taxação anual de 5% sobre essa base produziria arrecadação estimada entre US$ 250 bilhões e US$ 300 bilhões por ano, isso antes de evasão fiscal, reestruturações patrimoniais e disputas judiciais inevitáveis.

O dado desmonta o principal valor repetido nas publicações virais: os US$ 4,4 trilhões frequentemente mencionados. A diferença não é pequena nem secundária. Em algum ponto da circulação digital, projeções de vários anos foram misturadas com arrecadação anual. Também existe a possibilidade mais direta: inflação deliberada dos números para ampliar o efeito político da mensagem.

A inconsistência reaparece na promessa de distribuição direta às famílias. Os Estados Unidos possuem cerca de 130 milhões de domicílios. Caso US$ 4,4 trilhões fossem divididos igualmente, cada família receberia aproximadamente US$ 33 mil — não os US$ 12 mil citados em milhares de postagens. A própria narrativa entra em choque com sua matemática interna.

Nada disso elimina a relevância do debate sobre taxação de grandes fortunas. A concentração de riqueza nos Estados Unidos atingiu níveis históricos nas últimas décadas, impulsionada principalmente pela valorização explosiva de empresas tecnológicas, ativos financeiros e participações acionárias. Uma parte expressiva desse patrimônio cresce continuamente sob mecanismos tributários muito menos pesados do que aqueles aplicados sobre salários e consumo.

É justamente nesse ponto que defensores de impostos sobre grandes patrimônios sustentam sua crítica. A percepção disseminada em amplos setores da sociedade americana é a de que trabalhadores comuns pagam proporcionalmente mais tributos do que indivíduos protegidos por estruturas financeiras sofisticadas, holdings familiares, fundos privados e mecanismos internacionais de blindagem patrimonial.

A discussão não pertence apenas ao campo ideológico. Ela atravessa universidades, organismos multilaterais e setores importantes da economia europeia e americana. O problema começa na tentativa de transformar esse diagnóstico em política pública concreta.

A primeira dificuldade está na natureza desses patrimônios. A riqueza dos bilionários não permanece parada em contas bancárias. Grande parte dela existe em ações, participações empresariais e ativos privados sujeitos a oscilações diárias de mercado. Avaliar permanentemente esse estoque patrimonial abriria disputas técnicas e judiciais praticamente intermináveis.

Existe ainda a questão da liquidez. Uma taxação patrimonial elevada poderia obrigar empresários e investidores a vender ativos para gerar caixa, produzindo efeitos sobre empresas, bolsas e cadeias de investimento. Economistas divergem sobre a dimensão desses impactos, mas poucos tratam o tema como algo simples.

Outro obstáculo aparece na mobilidade internacional dessas fortunas. Mudanças de residência fiscal, reorganizações societárias e transferência de ativos para jurisdições mais favoráveis fazem parte do repertório global das grandes riquezas contemporâneas.

A dimensão jurídica também pesa. Um imposto federal direto sobre patrimônio enfrentaria forte contestação constitucional nos Estados Unidos e abriria anos de batalha nos tribunais.

No fundo, a discussão expõe um impasse que atravessa a sociedade americana: o avanço extraordinário da riqueza no topo da pirâmide econômica diante de demandas sociais cada vez mais pressionadas por saúde, educação, moradia e endividamento familiar.

A questão permanece aberta. O que já se tornou evidente é outra coisa: slogans produzem engajamento com facilidade muito maior do que políticas viáveis. E números inflados ajudam mais a incendiar paixões políticas do que a esclarecer o tamanho real do problema.