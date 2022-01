Cabe aos filiados do PT trazer o Guimarães para a proposta de candidatura própria do PT ao governo do Ceará edit

Ali no final de dezembro do ano passado, num boteco no Itaperi, um grupo de amigos do PT e outros não filiados falávamos de política, como sempre havia ainda os curiosos.

A conversa girava sobre a candidatura do Lula e a possibilidade de o PT lançar ou não, um nome ao governo do Ceará.

É claro que havia diversas posições e não se chegava a um consenso.

PUBLICIDADE

De repente, um companheiro me dirige uma pergunta interessante e, no mínimo, ardilosa.

- E o Guimarães?

Sequer o deixei tomar fôlego:

PUBLICIDADE

- Imprescindível.

Diante da minha resposta contundente, houve um silêncio assustador.

Aproveitei e fui além:

PUBLICIDADE

Não há, no PT do Ceará, ninguém com tanta dedicação e influência no Partido.

Me parece que todos Presidentes do PT no Ceará desde de Cartaxo, Sonia, Ilario, Luizianne, De Assis e Conim, até onde sei, elegeram com apoio total ou parcial do Guimarães.

É claro que a figura de maior destaque do PT Ceará é o governador Camilo Santana.

PUBLICIDADE

Também é evidente, pelos fatos, que o maior articulador interno no PT do Ceará é, indubitavelmente, José Nobre GUIMARÃES.

Isto posto, cabe aos filiados do PT trazer o Guimarães para a proposta de candidatura própria do PT ao governo do Ceará.

Nomes não faltam, listo alguns: Pimentel, Luizianne , Nélson Martins, Zé Airton e Elmano.

Se porventura não houver convergência para algum dos nomes acima citados, creio eu, que devemos provocar o companheiro Guimarães, o Imprescindível, a aceitar o desafio de romper com o PFG e se apresentar como candidato ao governo do Estado.

O desafio está feito.

