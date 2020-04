Incerteza militar segura Mandetta

Poder invisível

O ditador invisível e letal novo coronavírus deixa o poder militar impotente na disputa entre o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta. Não pode mandá-lo passear, embora tenha rompido com o que de mais caro os militares prezam, a hierarquia. Entrariam pelo cano, se as previsões de Bolsonaro de que o corona é uma gripezinha falhassem. Seriam desmoralizados por apoiarem presidente genocida. São, por isso, obrigados a esperarem pelos acontecimentos, sem poder fazer muita coisa. Mandetta está no fio da navalha, mas seu poder está não na força do governo, mas, justamente, na fraqueza, de não poder agir com independência diante do inimigo oculto.

