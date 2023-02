Inelegibilidade é o mínimo, Bolsonaro tem que ir para cadeia

Apoie o 247

Magistrados de cortes superiores consideram que a hipótese de Jair Bolsonaro ser condenado e preso nos próximos quatro anos é praticamente impossível. Que o mais provável será a decretação de sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a jornalista Mônica Bergamo. É um acinte. Bolsonaro responde a 16 ações no TSE, que podem levar à sua inelegibilidade. Na seara criminal, o ex-presidente poderia ser preso por decisão de um juiz de primeira instância, onde, agora sem foro privilegiado, responde a oito investigações.

Jair Bolsonaro não pode desfrutar de liberdade e garantias civis depois de todos os crimes cometidos no Brasil, principalmente quando ocupou a Presidência da República. Bolsonaro precisa ser preso, ir para a cadeia cumprir condenação judicial em sentença transitada em julgado. Menos do que isso é inaceitável.

Bolsonaro foi o responsável maior, o líder da pior resposta de um país à pandemia da Covid-19, cujas mortes de ao menos 400 mil brasileiros e brasileiras poderiam ter sido evitadas. Não dá para esquecer ou minimizar as mortes da pandemia e a responsabilidade de Bolsonaro nelas. Assim como não é admissível que o genocídio cometido contra o povo Ianomâmi fique impune. Bolsonaro e seus auxiliares cortaram água potável, comida, vacina ao povo indígena. Incentivaram a derrubada da floresta amazônica e a expansão do garimpo ilegal nas terras indígenas. Rios estão contaminados com mercúrio, indígenas estão contaminados ou morreram, de desnutrição, pneumonia, de violência armada, sexual. Em 523 anos de ocupação das terras brasileiras, Bolsonaro foi o agente mais letal para o povo Ianomâmi.

Bolsonaro precisa ser preso por atacar as instituições da República, por desacreditar o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas. Por ter diuturnamente ameaçado um golpe de estado no País e por efetivamente ter incentivado os atos terroristas de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Obviamente que há participação de militares nesta trama golpista, e estes também deverão receber a punição no rigor da lei, conforme prometeu a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, durante o início do ano judiciário.

Jair Bolsonaro precisa pagar com a prisão pela corrupção e peculato praticados com o cartão corporativo da Presidência. Pela postura perdulária, por gastos de milhões de reais em artigos de luxo, enquanto 33 milhões de pessoas estão passando fome.

Se Bolsonaro não for condenado dentro do devido processo legal, e não for preso, dada a ampla gama de crimes que cometeu, estará arado e semeado o terreno para novos fascistas e genocidas nascerem e crescerem no Brasil. Sem anistia para Bolsonaro. Inelegibilidade é o mínimo, Bolsonaro precisa ser preso.

