Intenção de voto em Lula é uma fortaleza e o levará à vitória no domingo

Desde que alcançou entre 48% e 50% das intenções de voto ainda na disputa do primeiro turno, Lula se mantém como uma rocha neste patamar. A fidelidade e a convicção do seu eleitorado são dados de extrema relevância.

Significa nada menos que Lula detém um número de votos suficiente para levá-lo à vitória no domingo. Mas esse ponto não tem tido a atenção que merece por parte dos comentaristas da GloboNews, dentre outros.

O quadro das pesquisas aponta para uma situação inédita: independentemente da metodologia empregada, diversos institutos convergem para o mesmo resultado: 53% x 47% para Lula. É o caso do Datafolha, Quaest, Ipespe, Atlas e Poder Data. O Ipec mostra uma diferença maior: 54% x 46%.

Por motivos óbvios, me nego a considerar os números de algumas pesquisas nitidamente fraudulentas, cujo objetivo é jogar uma boia de salvação para o capitão fascista.

Pelos meus cálculos, cada ponto percentual equivale mais ou menos a um milhão e duzentos mil votos. Seis pontos percentuais, portanto, perfazem sete milhões e duzentos mil votos.

Se é fato que a abstenção pode afetar mais a candidatura de Lula do que a de Bolsonaro, também é necessário levar em conta alguns fatores que podem atenuar o problema da ausência dos eleitores, tais como:

1) As enormes filas do primeiro turno, as quais fizeram com que muitas pessoas desistissem de votar, não devem se repetir, pois não são mais cinco votos, mas sim dois em alguns estados ou apenas um em outros;

2) Neste domingo, em todas as capitais, o passe nas catracas dos ônibus será livre. E não apenas nas capitais. O transporte gratuito também estará à disposição dos eleitores de outras grandes cidades de diversos estados.

Sobre o debate da Globo desta sexta-feira (28), embora reconheça que pode ter algum impacto entre a reduzidíssima parcela de indecisos, sou cético em relação à possibilidade de que ele possa influir decisivamente em uma eleição tão cristalizada.

A minha preocupação maior é com a enxurrada ainda mais forte de fake news a ser despejada pelos bolonaristas agora que a propaganda eleitoral de rádio e TV saiu do ar. Espero que a campanha do Lula tenha se preparado.

Venceremos!

