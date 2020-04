Intrusão de Gaia e Cosmopolítica

O individualismo moderno cortou nossa relação com a rede da vida e essa é uma das mais trágicas experiências que vivemos; isolados, com uma subjetividade voltada só para nosso amor próprio, já não nos relacionamos com a rede da vida. Este momento com certeza será o mais grave do colapso civilizatório que estamos vivendo. E eu explico o porquê. Será agudo e desestruturador como aliás estamos sentindo. Esse é o preço para darmos os primeiros passos e sairmos do terrível isolamento em que nos encontramos frente a todos os seres que habitam o planeta e o cosmos. Tomara que dê tempo de restabelecermos as relações, infinitas relações com os demais seres e com o significado cósmico de nossa existência.

O que está constelado nos céus nos últimos e nos próximos tempos? Tivemos uma difícil conjunção nos céus: Plutão e Saturno em capricórnio. Todas as estruturas materiais estiveram fortemente em questão, como estamos percebendo aliás. Morte e renascimento no mundo material. Porém, nos últimos meses Júpiter e Marte também entraram em capricórnio, e com isso as estruturas naturais e sociais mostram-se cada vez mais comprometidas. O vírus corona começou a aparecer nessa conjunção e com a conjunção ( mesmo grau) de Plutão-Júpiter -Marte, o vírus potencializou-se e ganhou o mundo global. Plutão, o planeta da morte e do renascimento continuará, revolucionando as estruturas ainda por muitos anos em capricórnio. Júpiter por mais um ano estará em capricórnio e depois transitará para Aquário. A importância de Júpiter conjunto com Plutão, ambos estão a 24 graus, é muito significativa pois trás à luz o lado sombrio de Plutão e mais do que isso entreabre a rede (viva) da vida para nós. Tudo que com tanta ênfase e por tantos anos - mais de 50 desde James Lovelock, com o livro Gaia – ficou no escuro insistindo que a Terra é um ser vivo, começa a mostrar-se agora. E, doravante, o que a filósofa Isabelle Stenger, chamou de Intrusão de Gaia, será a nossa realidade. Gaia se tornou um sujeito político e ao que tudo indica recusa-se a continuar sendo torturada.

Nos últimos dias Saturno e Marte deixaram Capricórnio e transitaram para Aquário. Saturno e Marte conjuntos, estarão em Aquário por cerca de duas semanas e com certeza serão semanas muito difíceis para o mundo inteiro. Sob essa égide teremos o aguçamento do vírus, sua incrível proliferação. Essa conjunção que potencializa muito as energias se desfará por volta da segunda metade de abril. Como se isso não bastasse Urano, o imprevisível, o inesperado, também conhecido como o libertador, está transitando pelo signo de Touro, se quiserem sobre Gaia, e estará fazendo uma quadratura com Saturno, o planeta regente de capricórnio. Urano quadrando Saturno? É a desconstrução da nossa maneira de pensar; as nossas categorias de pensamento que são modernas e construiram um mundo com fronteiras/cercas/muros explodirão, simplesmente explodirão.

A face do mundo está mudando, uma cosmopolítica se impõe e com ela categorias de pensamento que hão de se abrir para um mundo em relação, infinitas relações entre todos os seres refazendo, uma cosmopolítica, um mundo novo possível.

