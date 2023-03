Ipec mostra surto de dissonância cognitiva no país

Apoie o 247

Pesquisa Ipec recém-divulgada revela um fato que era até previsível e que agora se confirma: o bolsonarista-padrão não tem como voltar atrás. Apostou tanto, tão alto e de forma tão convicta que admitir que defendia o mal o reduz a uma criatura patética e burra.

Claro que o Bolsonarismo perdeu força. Em relação à aprovação do presidente Lula, a maioria absoluta aprova a maneira como ele está governando o Brasil (57%). Totalizam 35% os que desaprovam e 8% os que não sabem ou não respondem.

Ora, arrendondando a votação para presidente no ano passado, Lula teve 51% dos votos válidos e Bolsonaro 49%. Ou seja, há um crescimento da imagem do presidente que, por um lado, mostra que tem gente acordando; por outro lado, muito menos gente do que o desejável já acordou.

E há um dado ainda mais significativo: pesquisa Ipec aponta que 51% dos brasileiros não responsabilizam Jair Bolsonaro pelos ataques golpistas ocorridos em Brasília em 8 de Janeiro. O que significa que até parte dos eleitores de Lula é incapaz de ligar a verborragia golpista de Bolsonaro ao que essa verborragia causou nas mentes frágeis do bolsonarista-raiz.

Apesar de Bolsonaro ter perdido alguma musculatura política entre o eleitorado, é gigantesco o contingente que se recusa a ligar pontos que uma criança semialfabetizada conseguiria facilmente.

Bolsonaro tentou roubar joias que ganhou como presidente? É mentira, entregou às joias à Receita e estão inventando que não entregou, dizem os bolsonaristas. A minuta do golpe prega claramente um golpe e os eleitores bolsonaristas acham que a prova de que Bolsonaro pretendia fazer o que ameaçava não é prova.

Enfim, o bolsonarista vive em um mundo em que tudo é fofo, confortável e no qual a realidade combina com seus desejos. Porque enxergar os fatos faria o bolsonarista se convencer de que é idiota e despreparado e se enganou de uma forma trágica.

"(...) O conceito de dissonância cognitiva remete à necessidade do indivíduo de procurar coerência entre suas cognições (conhecimento, opiniões ou crenças). A dissonância ocorre quando existe uma incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acredita serem certos e o que realmente é praticado.

Inicialmente desenvolvida por Leon Festinger (1957), professor da New School for Social Research de Nova York, a teoria da dissonância cognitiva sustenta que um indivíduo passa por um conflito no seu processo de tomada de decisão quando pelo menos dois elementos cognitivos não são coerentes. Em outras palavras, quando uma pessoa possui uma opinião ou um comportamento que não condiz com o que pensa de si, das suas opiniões ou comportamentos, ocorre uma dissonância (...)"

O trecho da literatura sobre "dissonância cognitiva" é mais do que suficiente para mostrar que um processo psicológico claramente psicótico se apoderou de uma multidão gigantesca de MILHÕES de brasileiros.

A manipulação de massas humanas não é novidade. Ocorreu inúmeras vezes na história, com o paroxismo dessas ocorrências ter sido o surgimento do nazismo e, depois, do neonazismo, que está se espraiando pelo país em velocidade de dobra espacial.

A solução para esse problema não parece possível ao menos no curto prazo. Como Fazer com que essas pessoas admitam que se portaram como perfeitas idiotas e se blindaram com um nível sobrenatural de arrogância contra qualquer resquício de bom senso?

E o restante da sociedade, que está desperto e vigilante , não ajuda muito cedendo ao desejo quase irresistível de debochar de gente intelectualmente tão frágil. Com isso, as vítimas da loucura bolsonarista tendem a se agarrar à crença de que não são o que são.

Como essas pessoas se deixaram enganar tanto? Como colocaram as próprias vidas, o próprio futuro em jogo simplesmente por uma pirraça de tal calibre? Porque, em primeiro lugar, não entendem por que é tão importante a política. Em segundo lugar, deixaram que o fígado substituisse as funções do cérebro.

O que se deveria cogitar, no médio prazo, é não confinar os bolsonaristas no abismo de loucura, egoísmo, insensatez e burrice em que chafurdam. Estender-lhes a mão e mostrar que por mais que alguém erre, o caminho será sempre o de admitir o erro e tocar a vida.

