Ir às ruas é a nossa resposta contra o pacto de morte do desgoverno Bolsonaro

Cada dia vivido sob o desgoverno Bolsonaro representa vidas perdidas para o pacto de morte do negacionismo, da miséria, da irresponsabilidade e do obscurantismo representado por este governo e os que com ele compactuam.

O estrangulamento social vivido pela classe trabalhadora, com a alta no preço dos alimentos, dos serviços essencias como energia e água, em meio a uma terrivel crise hídrica potencializada pela destruição deliberada de biomas ambientais, agora se soma a constatação de que setores empresariais teriam cometido graves crimes contra vidas humanas. Falo do terrrível caso dos pacientes com Covid 19 atendimentos pela rede Prevent Senior, a maioria idosos, que podem ter sido vítimas de uma prática criminosa que une ganância, má fé e crime contra a vida.

As denúncias apresentadas por médicos e ex-médicos do plano de saúde Prevent Senior, publicizadas pela advogada do grupo, Bruna Morato, em depoimento à CPI da Pandemia no Senado, são estarrecedoras. Procedimentos como utilização de pacientes como cobaias em tratamentos experimentais sem consentimento da família, prescrição obrigatória de kit de medicamentos sem eficácia, o chamado “kit cloroquina”, alteração da causa mortis para mascarar óbitos por coronavírus estão entre os supostos crimes cometidos pela rede privada de saúde. Até retirada de pacientes da UTI antes do tempo, para abrir novas vagas, foi denunciado.

Por se tratar de uma rede particular com forte atuação no estado e na cidade de São Paulo protocolei, com o apoio de mais 39 parlamentares, um pedido de instalação de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar detalhadamente as práticas adotadas pelo rede Prevet Senior no atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid 19 durante a pandemia e os supostos crimes cometidos pela rede particular de saúde neste período.

Como já estão instaladas as cinco CPI´s concomitantes que o regimento interno permite, é necessário aprovar em plenário a instalação de uma sexta CPI, a da Prevent Senior. Um decisão que cabe ao presidene da Alesp, o tucano Carlão Pignatari. A promessa é que a investigação esteja aprovada e inicie seus trabalhos até 15 de outubro.

Ao apontar no inicio deste artigo a responsabilidade de setores empresarias, no plural, com o pacto de morte do Bolsonaro, me referia também a ação do gabinete paralelo na rede de financiamento e distribuição de fake news, co-responsáveis pelas quase 600 mil vidas perdidas para o coronavírus, ao disseminarem inverdades sobre a vacina, sobre o uso de máscaras e a necessidade de quarentena.

Amanhã, sabádo, 2 de Outubro, haverá atos em várias cidades do estado e do Brasil. A unidade do campo progressista, com a participação de várias siglas partidárias, movimentos sociais e sindicais é importante. Mas é fundamental que a sociedade como um todo se mobilize. Certamente o povo brasileiro não suporta mais perder vidas para o negacionismo, a irresponsabilidade e o lucro a qualquer preço. Que essa seja nossa tarefa, convencer ao menos duas pessoas a nos acompanharem nas mobilizações de amanhã. Fora Bolsonaro!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.