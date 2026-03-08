Irã desafia a máquina de guerra dos EUA no Oriente Médio

Estamos diante de um momento que poderá marcar uma inflexão histórica na geopolítica contemporânea. Pela primeira vez em muitas décadas, a arquitetura de poder militar construída pelos EUA no Oriente Médio começa a ser diretamente desafiada por um adversário capaz de impor custos estratégicos reais.

O que surpreende não é apenas a intensidade das operações iranianas, mas a escala e a coordenação com que vêm sendo conduzidas. Em poucos dias de confronto, bases aéreas, centros de radar, instalações logísticas e sistemas avançados de radar foram atingidas de forma coordenada.

Essas instalações não são simples postos militares. Elas sustentaram por décadas a supremacia militar dos EUA na região. Bases norte-americanas no Bahrein, no Kuwait, no Catar e na Arábia Saudita estão entre as maiores estruturas militares já construídas fora do território norte-americano, e consumiram trilhões de dólares ao longo de mais de três décadas.

Essas bases fazem parte de uma vasta rede de projeção de poder que permitiu aos EUA controlar rotas energéticas, influenciar equilíbrios regionais e manter uma presença militar permanente no Golfo.

No entanto, aquilo que durante anos pareceu praticamente intocável, começa a revelar vulnerabilidades diante de um adversário que passou décadas se preparando para um cenário de confronto direto.

Já vi analistas recorrem à comparação com Pearl Harbor, em 1941. A analogia, porém, é limitada. Pearl Harbor foi um ataque surpresa concentrado em poucas horas. O que ocorre agora envolve uma sequência de ataques e respostas militares distribuídos por diferentes pontos da região.

Mais importante do que a comparação histórica é a percepção de que, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, a vasta rede de poder militar construída pelos EUA no Oriente Médio demonstra sinais de vulnerabilidade.

Outro elemento que chama atenção é o crescente silêncio informativo que passou a cercar o conflito. À medida que os dias avançam, a quantidade de imagens, vídeos e relatos disponíveis ao público parece diminuir.

Em guerras anteriores, a cobertura era intensa e quase permanente. Durante a primeira Guerra do Golfo, por exemplo, o mundo assistia diariamente a imagens de bombardeios e operações militares.

“Bombas inteligentes” eram apresentadas como símbolo da supremacia tecnológica norte-americana. Câmeras acopladas a mísseis transmitiam imagens ao vivo e o público acompanhava quase em tempo real a destruição de alvos militares.

Hoje, paradoxalmente, apesar de vivermos na era da informação digital, quase não vemos registros visuais da ofensiva atual. Essa ausência levanta uma questão inevitável: se os EUA realmente tivessem domínio completo sobre o espaço aéreo iraniano, seria natural esperar imagens de aeronaves operando livremente sobre cidades iranianas.

Até o momento, porém, tais registros são raros ou inexistentes. O que sugere um cenário mais complexo, no qual o espaço aéreo iraniano permanece fortemente defendido e sua capacidade de resposta militar continua ativa.

As capacidades do Irã não são improvisações. O Irã passou décadas preparando-se para um cenário como este. Ao longo dos anos, desenvolveu uma estratégia defensiva baseada na dispersão de infraestrutura militar, na profundidade territorial e na construção de complexos subterrâneos fortificados.

Grande parte de suas instalações militares encontra-se distribuída em diferentes regiões do país. Arsenais, centros de comando e plataformas de lançamento de mísseis foram projetados justamente para sobreviver a ataques maciços. Esse modelo de defesa dificulta qualquer tentativa de neutralizar rapidamente a capacidade militar do país.

Além disso, o território iraniano apresenta características geográficas que tornam extremamente complexa qualquer hipótese de invasão terrestre. Com cadeias montanhosas extensas, desertos e vastas áreas de difícil acesso, o país possui uma profundidade estratégica muito superior à de outros cenários de guerra recente no Oriente Médio.

Outro ponto sensível nesse conflito é o Estreito de Ormuz, um dos corredores marítimos mais estratégicos do planeta. Uma parcela significativa do petróleo mundial passa por essa estreita faixa de água. Qualquer interrupção prolongada do tráfego marítimo nessa região poderia produzir impactos imediatos nos mercados energéticos globais.

Essas constatações indicam que subestimaram a capacidade de preparação do Irã. Mesmo sob pressão militar intensa, o sistema de defesa iraniano continua operando. Sua capacidade de lançar mísseis permanece ativa e sua estratégia de dissuasão segue funcionando. A estrutura militar construída ao longo de décadas, demonstra uma resiliência maior do que muitos analistas previam.

Isso não significa que o conflito esteja definido ou que suas consequências humanas sejam menores. Em qualquer guerra, civis pagam um preço devastador. Infraestruturas são destruídas, cidades sofrem ataques e populações inteiras vivem sob constante ameaça.

Do ponto de vista estratégico, porém, uma questão começa a emergir com clareza: aqueles que iniciaram essa escalada militar podem ter aberto um conflito muito mais difícil de controlar do que imaginaram. E o Irã já declarou que será a nação persa que vai decidir a hora de parar.

Quando a poeira finalmente baixar sobre este conflito, o mundo poderá olhar para este momento como o início de uma nova fase na história do Oriente Médio. Uma fase em que a hegemonia militar dos EUA na região deixa de parecer inabalável e passa a ser abertamente contestada.