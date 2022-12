Izolda Cela, governadora do Ceará, deve ser ministra da Educação

Apoie o 247

Por Tereza Cruvinel

Candidatos há muitos, mas o nome da governadora do Ceará, Isolada Cela, para ocupar a pasta da Educação é considerado pule de dez no entorno de Lula. Fernando Haddad, que ocupou o cargo por sete anos nos governos Lula e Dilma, já descartou um retorno à pasta, assim como Henrique Paim, também ex-ministro e coordenador do GT de Educação na equipe de transição.

Como vice-governadora do estado, Izolda assumiu o governo em abril, quando o ex-governador petista Camilo Santana deixou o cargo para concorrer ao Senado. Ela era do PDT mas deixou o partido em protesto contra a decisão de Ciro Gomes, que forçou a ruptura da aliança entre os dois partidos lançando unilateralmente a candidatura de Roberto Cláudio ao governo. Izolda concorreria pelo PDT com o apoio do PT, que lançou a candidatura de Elmano de Freitas, vitorioso no primeiro turno.

Professora e psicóloga, ela é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e tem especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Foi secretária municipal de Educação em Sobral, terra dos irmãos Gomes, e secretária estadual no governo de Cid Gomes. Em sua gestão foram implantados programas que tornaram o Ceará uma referência em aprimoramento da educação.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

