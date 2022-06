Jair Bolsonaro: o parasita que vive sem oxigênio

Apoie o 247

O atual presidente do Brasil, também conhecido como o síndico de Brasília ou genocida do Alvorada, além de estar ausente do exercício do cargo que ocupa desde que assumiu o mandato, também demonstra que se ausentou das aulas de biologia na escola ao declarar que “podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade”, durante um discurso feito em um evento direcionado aos evangélicos. Se não estivesse mais preocupado em fazer rachadinha com a merenda dos seus coleguinhas aprendizes de miliciano da quinta B, Bolsonaro saberia que o oxigênio, juntamente com a água e os alimentos, é um dos 3 “nutrientes” essenciais à nossa sobrevivência. Saberia também que apenas 4 minutos sem a sua presença, podem ser suficientes para uma morte por asfixia.

Ao contrário de Bolsonaro, o oxigênio é mais do que útil aos seres humanos. Ele é vital para o funcionamento de todas as nossas células, pois representa 21% da mistura de gases que compõem o ar. Porém, cientistas descobriram uma espécie de animal que seria capaz de viver sem oxigênio. Trata-se de um parasita microscópico que vive nos tecidos musculares de salmões. O Henneguya salminicola, pertence à classe myxozoa, um subgrupo dos cnidários – filo que inclui as águas-vivas – e tem cerca de 10 células, apenas. Quando parasitam peixes ou vermes, esses animais formam pequenos cistos brancos em suas peles, mas não são nocivos aos hospedeiros e nem costumam parasitar seres humanos.

Por ironia do destino, Bolsonaro é um parasita que ocupa a presidência da república, cuja espécie pertence à uma classe de seres trevosos e terraplanistas, que, ao contrário do henneguya salminicola, são altamente nocivos aos seres humanos. A declaração dada pelo capitão cloroquina, e que foi aplaudida pelos parasitas, digo, pelo público presente ao evento, apenas ratifica que a ignorância e a estupidez são s normas diretrizes do bolsonarismo. No mesmo discurso que deixou professores de biologia de todo o mundo atônitos e perplexos, Bolsonaro ergueu uma ode às pautas morais que o ajudaram a conquistar os votos dos evangélicos em 2018.

Defesa da família tradicional, combate ao aborto e à ideologia de gênero e armamento do cidadão de bem, foram apresentados em nome de Deus e sob a égide da normalidade existencial de quem o apoia. O curioso é que no mesmo discurso, Bolsonaro evoca o personagem bíblico Salomão e diz à plateia que uma das coisas que ele mais tem pedido à Deus é sabedoria. Mas eu acho que Deus não tem atendido ao seu apelo. Se a normalidade e liberdade dos cidadãos de bem bolsonaristas está alicerçada sobre a sabedoria do seu mito, o oxigênio para eles é apenas um detalhe mesmo. Que deixem de respirar. Não farão falta a um mundo que, mesmo aos trancos e barrancos, vem tem tentando rever os seus conceitos de civilização.

A cada lapso de falta de inteligência e de ato falho de caráter, Bolsonaro deixa escapar o que já sabíamos a seu respeito. Além de ser favorável a privatização da água e de ser o principal responsável pela falta de alimentos na mesa de 33 milhões de brasileiros atualmente em situação de fome, ele também ignora a importância do oxigênio para a sobrevivência das pessoas. Provando que é um genocida por essência, causa e efeito. Não é possível que permaneçamos mais com alguém tão limítrofe e asqueroso à frente de um dos maiores países do mundo. O bolsonarismo representa a decadência, o retrocesso, a barbárie, o sucateamento da capacidade de raciocínio do ser humano. É ur gente que esse parasita seja eliminado nas urnas já no primeiro turno, para que possamos respirar melhor e oxigenar o nosso tecido social.

Aos evangélicos e demais cristãos que aplaudiram mais uma de suas falas absurdas e grotescas, deixo-lhes uma reflexão. Mas é preciso oxigênio para respirar fundo, raciocinar e concluir que, se nem Deus deve aguentar mais ouvir tanta sandice dita por esse falso cristão, por que vocês ainda aguentariam? Seria o servo mais tolerante que o seu senhor? Ou será que o oxigênio de vocês já acabou?

