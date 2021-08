Jair Messias: ruptura à vista?

Por Eric Nepomuceno, para o Jornalistas pela Democracia

A esta altura, ninguém com um mínimo de lucidez tem o direito de se surpreender com as maluquices cada vez mais patéticas e perigosas de Jair Messias.

E, da mesma forma, ninguém com um mínimo de lucidez tem o direito de não se preocupar cada vez mais com o desatino, o desequilíbrio sem remédio e a boçalidade dessa figura bizarra instalada na presidência.

PUBLICIDADE

Um dia depois da reação contundente do Supremo Tribunal Federal aos ataques de Jair Messias ao ministro Luís Barroso, ele voltou à carga, e com mais ferocidade ainda.

Tudo indica que a decisão de abrir um inquérito sobre as mentiras compulsivas e as desvariadas ameaças presidenciais serviu principalmente para deixar claro, ao contrário da nota frouxa do presidente do STF, o sempre servil Luiz Fux, que as ameaças de Jair Messias às eleições não serão toleradas impunemente. Tampouco a saraivada de mentiras e falsas denúncias contra o sistema eleitoral vão passar em branco.

E, da mesma forma, tudo indica que o presidente e os generais de pijama que o cercam vão continuar sua guerra com uma fúria cada vez maior.

PUBLICIDADE

Jair Messias sabe que tanto ele como o trio de filhos que ocupam cargos parlamentares têm destino certo caso não se elejam de novo e percam seus foros privilegiados: os tribunais, de onde sairão, os quatro, com altíssimas chances de serem mandados para a cadeia. É esse o grande pavor do pai alucinado.

Para se proteger e proteger a prole, vale tudo. Até mesmo chegar a um ponto de ruptura entre o poder Executivo e o Judiciário, contando com o incerto apoio das já um tanto emporcalhadas Forças Armadas.

Com a imagem cada vez mais devastada e um panorama cada vez mais crítico naufragando o país, Jair Messias sabe que seu desgaste vai aumentar. A retomada dos trabalhos da CPI do Genocídio servirá para atiçar ainda mais o fogo onde tanto ele como seu governo estão sendo assados.

PUBLICIDADE

O que também causa impacto – e reforça as razões de preocupação – é a incitação de Jair Messias aos seus seguidores mais fanáticos, que integram os 20 ou 25% de apoiadores que ele ainda tem na opinião pública. O anúncio de que pretende realizar uma grande manifestação na avenida Paulista para mostrar que ele não aceita “intimidações” contém uma nada velada ameaça: se continuar a ser contrariado, agora já não com declarações mais ou menos contundentes, mas com medidas concretas, poderá incitar baderna e atos de violência. Afinal, para isso servem não apenas os fanáticos mas também os milicianos e uma Polícia Militar cada vez mais contaminada.

Até que ponto essa besta-fera pretende chegar? Será que ele imagina ter força e apoio suficientes para uma ruptura tão escancarada, e justo com a instância máxima da Justiça no Brasil?

E até que ponto Artur Lira, o espancador de mulher que aliás responde a sei lá quantos inquéritos, será cúmplice das aberrações que Jair Messias expele pela boca em velocidade cada vez mais alucinante? Vai continuar assentando o traseiro sobre mais de cem pedidos de impeachment? Sabedor do aluguel do tal Centrão que tão bem representa, não percebe que ele e seus cúmplices poderão sofrer um desgaste irrecuperável junto ao eleitorado?

Não se trata de ser pessimista, mas de ser realista. E vale a pergunta: até que ponto o país vai continuar aguentando, inerte, todo esse descalabro, todas essas aberrações?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.