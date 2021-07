Jó 3:5: “Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão”

O povo quer a antecipação do reino e a consagração de bandeiras autênticas, está com o ouvido calibrado contra dioceses, tarimbeiros, rufiões, párias e anjos caídos. Aprendeu que a morte é ausência de vida, e a mentira é ausência da verdade edit

Internado, Bolsonaro tenta evangelizar seguidores que andam pelo vale da sombra da morte, vagando perdidos e atormentados pelo desastre que causaram ao redor, e que tentam agora a misericórdia divina pelo arrependimento.

Tiranos precisam da comoção popular causada pelos boletins médicos, do controle sobre a verdade com propagandas e fake news, e de um inimigo comum como os ‘comunistas’.

O impacto da imagem do mártir moribundo, deitado com o peito descoberto sendo tocado por um suposto religioso com um crucifixo, é uma apelação populista e draconiana, que não foge do roteiro principal do que é a sua vida.

O estereótipo do homem viril sobre uma motocicleta, ou mergulhando de um barco e nadando até à praia, sempre seguido por guerreiros medievais, é uma farsa dantesca e precária diante dos sentimentos desprezíveis que alimentam sua alma.

A ausência de luz é responsável pela escuridão, assim como o ódio existe na ausência do amor, e o frio na de calor. Bolsonaro vive concretado na definição subjetiva, dolosa e culposa, da ideia de ausência.

Na metáfora bíblica, Leviatã é um monstro marinho indomável e forte, algumas traduções dizem que era um crocodilo, ou dragão. Se tinha escamas ou se soltava fogo pela boca, faz render o debate, mas não altera a sua condição de inexistir.

