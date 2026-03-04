Jornalões passam um pano inacreditável em Flávio Bolsonaro

A prisão preventiva de Daniel Vorcaro foi determinada, entre outros motivos, pelo fato de a Polícia Federal ter encontrado em seu celular troca de mensagens articulando a intimidação de um jornalista. Não surpreende. Ameaçar e mesmo agir — mediante processos judiciais que só visam lhes tomar tempo e dar dor de cabeça — para que profissionais da imprensa se retraiam em seu papel são condutas rotineiras. Já xingamentos de baixo calão e grosserias várias são especialidades dos Bolsonaros.

Os jornalões — Folha, Estadão, O Globo — já sinalizam apoio tácito a Flávio Bolsonaro contra Lula nas eleições presidenciais de outubro. Essa mídia apaga cedo demais da memória tudo o que o clã golpista causou ao Brasil, sua inaptidão para a administração pública, sua corrupção descarada, seu racismo, seu apreço pela violência das armas, seu negacionismo, seu obscurantismo até. E esquece que essa corja considera jornalistas seus inimigos, ao menos os verdadeiros.

Um prócer dessa turba, bastante próxima das milícias cariocas, começa a ser tratado com notável condescendência pela mídia hegemônica. Se levarmos em conta achaques a jornalistas, o candidato Flávio mereceria todo o repúdio dos veículos de imprensa, sem hesitação. O 01 já se referiu a jornalistas genericamente como “vocês que odeiam o Brasil”. Em resposta a perguntas incômodas, atacou o questionador como sendo parte da “mídia podre”. Diante de questionamentos inconvenientes, limitou-se a dizer que o entrevistador segue “interesses políticos, não jornalísticos”.

Flávio é tido como o menos arruaceiro dos Bolsonaros. O pai e o irmão Eduardo brigam para ver qual é campeão de incivilidades contra jornalistas.

A União de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo moveu ação civil contra Jair por declarações ofensivas a jornalistas, de caráter hostil e desqualificador, incluindo menções que deslegitimavam o trabalho profissional. Em 2023, a Justiça confirmou que ele havia ofendido jornalistas de forma que extrapolou a liberdade de expressão e condenou-o por danos morais coletivos, determinando o pagamento de R$ 50.000 ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos. A decisão transitou em julgado após esgotados os recursos. O caso é um dos raros em que uma autoridade de alto escalão foi responsabilizada civilmente por atitudes ofensivas direcionadas à categoria jornalística, com sentença confirmada em instância revisora.

O caso mais emblemático da boçalidade antijornalismo de Jair Bolsonaro, contudo, aconteceu em 2020, quando ele fez insinuações de caráter sexual contra Patrícia Campos Mello, insinuando que ela ofereceu favor sexual a uma fonte para obter informação exclusiva. A Justiça entendeu que tais afirmações violaram a honra e a dignidade da jornalista e condenou o estúpido a pagar indenização por danos morais. A decisão foi referida por fontes acadêmicas e de jurisprudência sobre o limite da liberdade de expressão no Brasil.

Os insultos de Jair Bolsonaro a jornalistas, ao longo do seu governo, viraram parte do dia a dia do relacionamento entre o presidente da República e a imprensa. Já a tarefa de desacreditar jornalistas brasileiros no exterior foi — e é — cumprida com brilho por Eduardo, desde antes de acomodar-se nos Estados Unidos como fujão.

Em 2019, durante agendas em Washington, D.C., onde participou de eventos ligados a círculos conservadores, incluindo encontros no âmbito da Heritage Foundation, Eduardo Bolsonaro concedeu entrevistas e fez declarações nas quais acusou a imprensa brasileira de agir com “viés ideológico”, o que seria comprovado pelo fato de fazer “oposição sistemática” ao governo do seu pai. Bananinha costuma acusar jornalistas de praticarem “narrativas” e “fake news”, justamente as especialidades de sua própria turba.

Hoje, diante da complacência com que são tratados pela imprensa que tanto os incomodou, os Bolsonaros haverão de se reconhecer ingratos.