Jovem Pan e JP News: o fascismo do rádio para a televisão

Por Davis Sena Filho

A Jovem Pan News ou JP News, canal 576, foi inaugurada. É a Rádio Jovem Pan na tela de televisão. A funcionar em tevê fechada, a exemplo de CNN Brasil, Globo News, Band News, Record News, a JP News é de extrema direita e, certamente, continuará a efetivar e repercutir seu jornalismo de guerra e de tentativas de desmoralização e desconstrução das pessoas que seus proprietários e acionistas consideram seus inimigos políticos e ideológicos.

Ao meia dia será apresentado um programa de futebol, conforme sua propaganda, como acontece também na rádio, com jornalistas esportivos bairristas e portadores de inenarráveis complexos de vira-latas em relação ao futebol estrangeiro. No restante do tempo, a JP News apresentará programas sobre conjuntura política, de "debates", e jornais no formato tradicional.

Imaginem, meus camaradas, essa gente a fazer do jornalismo uma plataforma de lawfare no decorrer da campanha eleitoral para presidente, em 2022, contra o Lula e a favor de Jair Bolsonaro, como fizeram e fazem até hoje na rádio Jovem Pan de forma muita agressiva e partidária, tosca e bizarra, pois uma tônica desses programas.

A Jovem Pan apoiou o golpe farsesco e surreal contra Dilma Roussef, além de abertamente apoiar a prisão injusta de Lula perpetrada pelos facínoras da Lava Jato. Trata-se de um grupo empresarial, por ora, extremamente bolsonarista, e tem em seus quadros inúmeros jornalistas, comentaristas e apresentadores assumidamente de direita e de extrema direita, que comandam e participam de programas a serviço e alinhados ao governo federal controlado pelos generais.

São profissionais de comunicação, recorrentemente, passionais, em um histerismo retumbante e desprovido de educação, racionalidade e sensatez para analisar e comentar até sobre as questões mais comezinhas e rotineiras da vida brasileira.

Mais um veículo de comunicação rico e poderoso, do Estado de São Paulo, a trabalhar em defesa dos interesses da plutocracia. A Jovem Pan é o fascismo pelas ondas do rádio transmitido diretamente para a tela da televisão. É isso aí.

