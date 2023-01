Juntos por um futuro melhor das relações China-América Latina

Apoie o 247

Durante a 7a Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), realizada no dia 24 de janeiro, o presidente chinês Xi Jinping dirigiu, a convite da Argentina, que exerce a presidência pro tempore da Celac, uma mensagem por vídeo destacando que o governo chinês valoriza o desenvolvimento de alta qualidade das relações bilaterais na nova era.

A China sempre agiu em favor da união e da cooperação dos países da região ao longo de um processo histórico repleto de mudanças profundas na conjuntura internacional. Xi Jinping ponderou que os países da América Latina e do Caribe (ALC) constituem uma parte importante do mundo em desenvolvimento, e são ativos participantes e contribuintes da governança global. A Celac já é uma força impulsora indispensável para a cooperação Sul-Sul e desempenha um papel importante na defesa da paz regional, na promoção do desenvolvimento comum e no impulso da integração regional. A China sempre apoia a integração regional da ALC, atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Celac, e considera a Celac como parceiro importante em consolidar a união dos países em desenvolvimento e promover a cooperação Sul-Sul, salientou o presidente chinês.

Durante a evolução das relações entre a China e a América Latina, a China sempre atribui importância ao papel construtivo do Brasil. Maior país em desenvolvimento do Hemisfério Ocidental, o Brasil promove, de forma proativa, a integração da América Latina e do Caribe. Além disso, é país fundador do Fórum China-Celac, mecanismo anunciado em 2014 pelo presidente Xi Jinping ao lado dos líderes do Brasil e de outros países da região, durante o primeiro Encontro de Líderes China-América Latina em Brasília. Esta iniciativa pioneira inaugurou o processo de cooperação abrangente entre os dois lados. Nos últimos nove anos, foram realizadas três reuniões ministeriais no âmbito do Fórum. A cooperação geral e as bilaterais entre a China e os países da região se complementam e se promovem, produzindo resultados frutíferos que iniciaram uma nova era nesse relacionamento, caracterizada por igualdade, benefício mútuo, inovação, abertura e bem-estar para os povos. Um número crescente de países da região vem promovendo com a China uma cooperação de alta qualidade no âmbito do Cinturão e Rota, além de apoiar e participar das Iniciativas para o Desenvolvimento Global e para a Segurança Global, construindo uma comunidade de futuro compartilhado entre a China, a América Latina e o Caribe.

Ao enfrentar desafios sem precedentes para a humanidade, a China está sempre ao lado do Brasil e os demais países da América Latina e do Caribe. No momento em que o mundo se encontra num novo período de turbulência e transformação, somente com maior solidariedade e mais cooperação é que podemos superar desafios e dificuldades. Importantes forças emergentes, a China e os países da América Latina e do Caribe representam, juntos, um quinto da área terrestre do planeta, um quarto da população mundial e quase um quarto da economia global. O fortalecimento da cooperação de benefício mútuo entre a China e o Brasil ajuda a aproveitar o ímpeto de crescimento para fortalecer a capacidade de desenvolvimento independente. Isso também favorece a salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos países do Sul global e impulsiona a evolução da ordem mundial em uma direção mais justa e razoável.

Atualmente, a China embarcou numa nova jornada para concretizar a grande revitalização nacional por meio da modernização chinesa. A 7ª Cúpula da Celac, por sua vez, reafirmou a ambição dos países da região de se unirem e se fortalecerem juntos. A busca por independência, soberania e progresso viabiliza novas e importantes oportunidades para o desenvolvimento das relações e das cooperações em todos os campos entre a China e a América Latina. A China está disposta a trabalhar em conjunto com o Brasil e os demais membros da Celac para promover os valores comuns de paz, progresso, equidade, justiça, democracia e liberdade, contribuindo para a paz e o desenvolvimento mundiais e para a formação da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

