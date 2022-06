Jurgen Habermas e a volta da comunidade

Apoie o 247

ICL

A visão do filósofo Jurgen Habermas sobre as virtualidades solidárias da "comunidade" se insere na sua veemente crítica ao socialismo real e ao Estado de Bem-Estar europeu (o Estado providência). Isso levou seus críticos a o julgarem próximo ao neoliberalismo. Mas a crítica do filósofo parte de outros pressupostos distintos.

Ele constata que a interferência do Estado na vida social nunca é neutra, em razão do tipo de racionalidade (instrumental) que caracteriza o Estado moderno e o mercado. E propõe um outro tipo de política baseada na solidariedade, no mundo da vida ( como uma estrutura articulada pelos atos de fala locucionários) e um novo tipo de racionalidade (comunicativo).

Na verdade, pode-se dizer que é o protagonismo da chamada sociedade civil, a ação civil pública, não estatal, moldada pela iniciativa autônoma das comunidades na busca de arranjos e soluções para seus problemas. Iniciativas minadas pela interferência do Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outros textos, Habermas fala de uma sociedade civil mundial, animada pela solidariedade de ongs, sem fronteiras nacionais. O que permitiria pensar em comunidades virtuais, através das redes, com agendas humanitárias e universais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa ação pública civil voluntária ocorre por ocasião de grandes catástrofes, guerras, perseguições políticas, étnicas e religiosas. Tudo isso levaria a uma nova cidadania em rede e a um mundo sem fronteiras. Um novo conceito de sociedade civil, animada pela racionalidade comunicativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE