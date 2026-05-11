Justiça do Trabalho, instrumento de justiça social

A Justiça do Trabalho ocupa, no arranjo constitucional brasileiro, uma posição que transcende a mera especialização jurisdicional. Ela representa, em essência, a materialização de um compromisso civilizatório inscrito na Constituição de 1988: o de equilibrar, por meio do Direito, uma relação estruturalmente desigual — aquela que opõe capital e trabalho. Não se trata de privilégio corporativo ou de proteção indevida, como por vezes se sugere em discursos apressados, mas de um instrumento indispensável para a preservação da dignidade do trabalhador e da própria ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano.

A Constituição Federal é explícita ao estabelecer, no artigo 1º, os valores sociais do trabalho como fundamento da República, e, no artigo 170, ao definir a ordem econômica como subordinada à valorização do trabalho humano e à justiça social. Nesse contexto, a Justiça do Trabalho não é um apêndice dispensável, mas um dos pilares institucionais que dão concretude a esses princípios. Suprimir sua relevância, enfraquecê-la ou deslegitimá-la equivale a tensionar o próprio pacto constitucional.

É preciso lembrar que o Direito do Trabalho nasce precisamente da constatação de que a igualdade formal entre as partes não é suficiente para assegurar justiça material. O empregador detém poder econômico, capacidade organizacional e meios de influência que não se equiparam à posição do trabalhador. A Justiça do Trabalho surge, portanto, como instância de correção dessas assimetrias, garantindo que a lei não seja apenas um enunciado abstrato, mas um instrumento efetivo de equilíbrio social.

No atual cenário de questionamentos amplos dirigidos ao Poder Judiciário, do qual a Justiça do Trabalho é parte, torna-se relevante reafirmar um princípio basilar do Estado de Direito: a imparcialidade do juiz. Não há espaço, em qualquer ramo do Judiciário, para decisões orientadas por preferências ideológicas, convicções pessoais ou alinhamentos partidários. O juiz não é legislador, não é militante, não é formulador de políticas públicas. Sua função é aplicar a lei ao caso concreto, com base nas provas dos autos e nos parâmetros estabelecidos pela Constituição.

A imparcialidade não é apenas uma virtude desejável — é um dever jurídico. Ela constitui condição de legitimidade da jurisdição. Quando o jurisdicionado recorre ao Judiciário, o faz na expectativa de encontrar um árbitro independente, que decidirá com base no Direito e não em inclinações subjetivas. Qualquer desvio dessa função compromete a confiança institucional e fragiliza o próprio sistema de Justiça.

Nesse sentido, a Justiça do Trabalho, como qualquer outro ramo do Judiciário, deve estar submetida aos mesmos padrões rigorosos de neutralidade, fundamentação e respeito ao devido processo legal. Sua missão constitucional não autoriza excessos, mas tampouco pode servir de pretexto para sua desqualificação. O caminho não é o enfraquecimento da instituição, e sim o seu aprimoramento contínuo, com estrita observância dos limites legais e constitucionais.

A crítica ao Judiciário é legítima em uma democracia. O que não se pode admitir é a generalização apressada ou a tentativa de deslegitimar instituições fundamentais com base em episódios isolados ou em discordâncias pontuais. A Justiça do Trabalho não pode ser transformada em bode expiatório de tensões políticas ou econômicas. Sua existência responde a uma necessidade estrutural da sociedade brasileira, marcada por profundas desigualdades.

Defender a Justiça do Trabalho, portanto, não é defender uma corporação, mas proteger um instrumento essencial de realização da justiça social. É reconhecer que o desenvolvimento econômico sustentável não se faz à custa da precarização das relações de trabalho, mas por meio do equilíbrio entre eficiência econômica e proteção social. Ao mesmo tempo, é imperativo reafirmar que juízes, em todas as instâncias, devem atuar com estrita fidelidade à Constituição e às leis. A autoridade do Judiciário não decorre de sua força, mas de sua legitimidade — e esta só se sustenta quando suas decisões são percebidas como justas, fundamentadas e imparciais.

Em tempos de polarização e desconfiança institucional, a reafirmação desses princípios não é apenas necessária — é urgente. A Justiça do Trabalho deve ser preservada como um dos alicerces do Estado Democrático de Direito, inserida em um Judiciário comprometido exclusivamente com a legalidade, a imparcialidade e a realização da justiça.