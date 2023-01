Justiça para todos

Apoie o 247

Por Miguel Paiva, para o 247

É sempre um tema pertinente. Liberdade de expressão, prisão, censura ou defesa da democracia. Sempre fui contra a prisão. Estar preso sempre foi tema dos meus pesadelos mais sofridos. De fato, fui preso 2 vezes na minha juventude por questões políticas e a ideia de não poder fazer nada por estar cerceado e encerrado num cubículo me era desesperadora. Continuo sendo contra a prisão, mas não sou contra a justiça.

As pessoas que estão sendo presas hoje abusaram. Esticaram a corda (engraçado, Bolsonaro é que costumava dizer isso) até não poder mais na clara tentativa de dar um golpe. Eles não mediram as atitudes e nem pensaram no que poderia acontecer. Bolsonaro mesmo não imaginava perder as eleições. Por isso ele usou todos os recursos legais e ilegais para tal. Não deu certo. Perdeu, mané, não amola. Mas ele está amolando e muito.

Aliás, a extrema direita usa esse recurso com muita frequência. Eles abusaram das liberdades democráticas para tentar derrubar a democracia. As regras da democracia funcionam para os bobos, não para os machos espertos, agressivos, neofascistas e pitboys (boa expressão aliás, que eu resgato). São verdadeiros pitboys que querem que o Brasil e o mundo se danem literalmente. Eles não pensaram em limites nem tiveram pudores. Foram em frente quebrando leis e regras para sua finalidade maior que era realmente destruir a república, desacreditar a política e instalar um regime onde só valem as regras do autoritarismo.

É o que eles queriam porque na realidade eles não querem é nada. Fora o mercado que poderia tirar algum proveito dessa onda se eles fossem competentes, não vejo nenhum setor que consiga desejar essa situação que se desenhava como projeto. Uma ditadura com suporte jurídico que ia simplesmente estabelecer uma sombra sobre nosso país solar.

Eles não mediram as consequências e quebraram a lei várias vezes. Leis existem, mesmo que injustas, para tentar manter um equilíbrio na nossa tão frágil e variada democracia. Eles quebraram essas regras e por isso merecem que a justiça se volte em direção a eles. Não dá para viver com essa liberdade de expressão e ação que visa destruir tudo. Existe uma Constituição e suas regras que estabelecem o padrão de convivência das pessoas. Se você ameaçar a existência dessa constituição está ameaçando a própria democracia. Aí, não é liberdade de nada, é crime e para os crimes é preciso haver justiça.

Detenção, investigação, julgamento e punição, se for o caso.

Portanto, em certos casos, e esse é um deles, a punição se justifica. Prender quem ameaçou a democracia através de uma tentativa tosca, mas não menos perigosa de golpe, é mais do que necessário. Lamento e torço para que a justiça encerre seu ciclo e os terroristas sejam justamente punidos. Se for o caso de manter essas pessoas na cadeia que seja. A lei deveria ser igual para todos.

