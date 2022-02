Kremlin confina Bolsonaro

"A diplomacia russa conseguiu forçá-lo a fazer algo com que ele jamais concordou: confinamento", ironiza Alex Solnik edit

Mal chegou ao hotel, em Moscou, Bolsonaro foi confinado: não poderá sair do quarto até se encontrar com Putin, amanhã. Claro, os russos sabem que ele não se vacinou, por isso impedem sua circulação, a fim de proteger a população de seus possíveis vírus. Impedem que se torne um “virusbomber”. A diplomacia russa conseguiu forçá-lo a fazer algo com que ele jamais concordou - confinamento -, ao menos por um dia, ao mesmo tempo em que realizou o sonho daqueles que querem vê-lo preso. Ao menos por um dia.

