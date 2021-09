Parte do livro “Lamarca, Herzog e outros Heróis”. Primeira parte do capítulo dedicado a Lamarca. Editora Scortecci, 1998. Reeditada pela Editora FiloCzar edit

Lamarca

Por José Pessoa de Araújo

Lamarca era militar

Nasceu no Rio de Janeiro

Muito jovem ingressou

No Exército brasileiro

Desertou, deixou a farda

Tornou-se um guerrilheiro

Era carioca típico

E de família modesta

Começou trabalhar cedo

Não era chegado a festa

Logo viu nossa elite

Formada por quem não presta

Tendo seus dezesseis anos

Já era um ativista

Na campanha do petróleo

Sua figura era vista

Segurando a bandeira

Era um nacionalista

No ano sessenta e dois

No Exército engajado

Para servir no Egito

Lamarca foi recrutado

Passou um ano em Gaza

Retornando ao solo amado

Regressando ao Brasil

Para o Sul foi enviado

Na capital Porto Alegre

Onde ficou destacado

Do partido comunista

Tornou-se quase filiado

Já era sessenta e cinco

O Brasil tinha mudado

O Exército brasileiro

O poder tinha usurpado

Só que o capitão Lamarca

Golpe não tinha apoiado

Pro Estado de São Paulo

Lamarca foi transferido

No quartel de Quitaúna

Por lá foi bem recebido

Osasco era bem próximo

Também lá era querido

O jovem oficial

Era um inconformado

Convidou alguns soldados

Com quem tinha estudado

Abandonar o Exército

Ele havia planejado

Fazer a reforma agrária

Era o seu pensamento

A luta seria dura

Pois tinha pressentimento

Defender os mais humildes

Tinha feito juramento

No ano sessenta e nove

Tudo estava acertado

Lamarca deixou o Exército

Foi para o outro lado

Abandonou fardamento

Tornou-se um rebelado

Em vinte quatro de janeiro

Lamarca se evadiu

Do quartel de Quitaúna

Levou carga de fuzil

Lutar contra a ditadura

O capitão decidiu

Sessenta e três fuzis FAL

E bastante munição

Metralhadoras pequenas

Postas em um caminhão

O arsenal era grande

Conforme apuração

Para o Vale da Ribeira

É que o capitão seguiria

Mas houve um desencontro

Coisa que ninguém previa

Suspenderam a "operação"

Deixando para outro dia

Na cidade de São Paulo

Ficou escondido

Pro Exército brasileiro

Ele agora era bandido

Passou a ser procurado

Como todo fugitivo

Com dezesseis companheiros

Para Registro seguiu

E no Vale da Ribeira

O grupo chegou sutil

Nas matas se esconderam

Cada um com seu fuzil

Treinar para a guerrilha

Era esse o intento

No interior paulista

Na terra de muito vento

Sabia que logo

Um grande enfrentamento

