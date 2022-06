Lamento pernambucano

O descaso para com aqueles que mais precisam do apoio estatal, tem sido algo corriqueiro na história nacional edit

Apoie o 247

ICL

As recentes chuvas que desaguaram em Pernambuco causaram muitos estragos. Famílias que perderam seus pertences, seus entes queridos e seus animais de estimação. O quadro desolador deixado pela enxurrada, se faz necessário discutir as causas do sinistro. Não precisa conhecer topografia para saber que a Veneza brasileira é vulnerável aos torrenciais. Acontece que o problema vai mais além.

Fruto do crescimento desordenado, parte da Região Metropolitana sofre com a defasagem habitacional, fazendo com que muitas pessoas que saem de outras cidades acreditando na possiblidade de viver de maneira melhor, é empurrada para residir em áreas de risco. Acoplado ao problema, há um fechar de olhos da parte daqueles que deveriam promover políticas públicas habitacionais.

O descaso para com aqueles que mais precisam do apoio estatal, tem sido algo corriqueiro na história nacional. O período chuvoso em Pernambuco sempre foi algo desolador e com os ataques ao meio ambiente, as famosas alterações climáticas, facilmente provocam calamidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficar apresentando relatos do que ocorreu, certamente, não evitará que o fato torne a acontecer, mas um acompanhamento constante das consideradas áreas de risco, pelo menos poderá arrefecer o caos que geralmente se instala no período do inverno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em ano eleitoral, certamente o que ocorreu será explorado pelos candidatos aos cargos legislativos e principalmente os do executivo. Entretanto, é necessário que o eleitor esteja atento as fórmulas mágicas que serão postas à mesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE