Le petit roi

Quando alguém é chamado de “pequeno” como Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand e Edvaldo Motta, entre outros, é claro que está se referindo a estatura do homem físico e não a grandeza do homem público.

Getúlio foi ditador, é verdade, mas, foi querido pelo povo e voltou a presidência nos braços da massa que, chorou copiosamente o seu suicídio político, “deixou a vida para entrar na história” em sua carta testamento...fez a CLT, a PETROBRAS, derrotou as oligarquias paulistas em 1932 e foi por elas, em forças ocultas, golpeado em conspirações e traições. Era pequenino no tamanho e gigante na sua obra.

Chateaubriand, ou simplesmente “Chatô”, imortalizado na grande obra de Fernando Morais, intitulado o “Rei do Brasil”, foi pioneiro nas comunicações, criando os “Diários Associados”, os aeroclubes, o Museu de Artes de São Paulo (MASP) trouxe a televisão para a América Latina, leia-se Brasil e fundou a TV Tupi. Era pequenino no tamanho e um gigante na sua obra, mas, reconhecidamente canalha.

Edvaldo Motta, foi um líder nato que percorria as ruas de Patos – PB, conquistando corações e mentes, subia nos caminhões e discursava para as massas, bebia aguardente nos bares com o povo, um populista que fez do seu carisma quase uma seita de seguidores, destruindo adversários com suas tiradas e verve. Grande deputado constituinte ao lado de grandes líderes, também de pouca estatura, pequeninos, por assim dizer, como Antônio Marques da Silva Mariz, José Targino Maranhão e Otacílio Queiróz.

Mas o que dizer de um sujeito pequenino, franzino e CANALHA, sem nenhuma obra que, em um só dia, fatídico 09/12/25, consegue pautar e aprovar a redução de pena para um criminoso de alta periculosidade que, da prisão (Carceragem da Polícia Federal) consegue comandar, ao melhor estilo de Fernandinho Beira Mar e Marcola, facções criminosas como o “Centrão” mais perigosa que, o PCC e o Comando Vermelho juntos, ao mesmo tempo em que retira a imprensa do plenário, manda cortar o sinal da TV Câmara e usa a Polícia “Pretoriana” Legislativa, para agredir e sequestrar da cadeira da presidência, o Deputado Glauber Braga e agredir deputadas mulheres, em plena “Casa da Democracia”?

Só um fascista, que assumiu o seu lado mais sombrio, com requintes de autoritarismo, crueldade, subserviência e inabilidade, sentado naquela cadeira, se julgando imperador, pode sujar a democracia brasileira, cadeira esta, outrora ocupada pelo grande, no físico e no legado, o “Sr. Constituinte” Ulisses Guimarães, que bradou “Temos nojo e ódio da ditadura”, na promulgação da Nossa Carta Magna de 5 de outubro de 1988.

Só um “Pequeno reizinho” que não honra sequer a trajetória do seu Avô, Edvaldo Motta, ainda cheirando ao cocô das fraldas, poderia envergonhar tanto a Paraíba e macular o nome de Patos no cenário nacional.

Hugo “O Pequeno” construiu um dos capítulos mais horrendos do parlamento brasileiro, colocando em votação a cassação do Deputado Gigante, Glauber Braga, denunciante dos desvios de emendas parlamentares que, assim como o “Le Petit Roi” se locupleta e se esbalda, junto com bandidos como Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, uma condenada e um traidor da pátria, das forças ocultas que se contrapunham ao Presidente Lula.

Este pequeno deputado precisa ser detido, pois pequeno no tamanho e pigmeu na história, reduz a pena do assassino de mais de setecentos mil brasileiros e brasileiras, pondo Glauber na cruz, entre dois bandidos.

Dia sombrio, mas, a derrota de “Huguinho”, “Le petit Roi”, entrou na pauta dos paraibanos, na próxima eleição.