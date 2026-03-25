Lei antifacção marca avanço sólido na segurança pública

O Brasil legisla sob pressão — e quase sempre atrasado. A nova lei antifacção, sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva em março de 2026, nasce como resposta a um fenômeno que já se consolidou: facções criminosas estruturadas, financeiramente sofisticadas e territorialmente enraizadas. Em muitas áreas, não enfrentam o Estado — ocupam o seu lugar.

A tramitação do projeto revela esse atraso. A proposta começou a ganhar tração ainda em 2024, após sucessivas ondas de violência coordenada. Governadores pressionaram, a opinião pública reagiu e o Congresso abriu espaço para o tema. O avanço, porém, foi travado por um impasse clássico: endurecer a lei a qualquer custo ou preservar limites constitucionais.

Na Câmara, o texto enfrentou resistência técnica e política. De um lado, a defesa de medidas mais duras, com ampliação do conceito de organização criminosa e restrições amplas a benefícios penais. De outro, alertas sobre riscos de abuso e inconstitucionalidade. O resultado foi um texto de compromisso, aprovado apenas quando a urgência voltou a dominar a agenda no início de 2026.

A sanção presidencial veio acompanhada de dois vetos centrais. O primeiro retirou um dispositivo que ampliava de forma vaga o enquadramento como integrante de facção, abrindo margem para interpretações extensivas e potencial criminalização indevida. O segundo veto barrou a restrição automática a benefícios penais, considerada incompatível com o princípio da individualização da pena.

Os vetos não enfraquecem a lei — evitam sua fragilidade futura. Sem eles, o texto correria o risco de ser contestado e parcialmente anulado. Ainda assim, a tensão permanece: como enfrentar organizações altamente estruturadas sem romper os limites do Estado de Direito?

A lei endurece penas, amplia instrumentos investigativos e tenta atingir o fluxo financeiro das facções. É um avanço formal, mas não altera o núcleo do problema. O crime organizado brasileiro não cresceu por falta de legislação, mas pela presença irregular do Estado.

Esse é o ponto que o debate evita enfrentar. Onde o Estado falha de forma persistente, alguém ocupa o espaço. Facções não apenas exploram esses territórios — organizam-nos. Regulam conflitos, controlam economias locais e impõem uma ordem própria. Não substituem o Estado por acaso, mas por ausência.

A favelização urbana amplia esse cenário. Cada área negligenciada reforça a lógica de substituição. A lei, por si só, não alcança esse nível de complexidade. Pode punir, mas não reorganiza territórios.

Há ainda um elemento menos visível e igualmente decisivo: o controle da narrativa. Facções operam também no campo simbólico, construindo legitimidade local onde o Estado não comunica nem convence. Combater esse poder exige mais do que repressão.

A nova lei, portanto, é necessária — mas limitada. Representa reação, não estratégia. Sem coordenação institucional, inteligência integrada e presença contínua nos territórios mais vulneráveis, seu impacto será parcial.

O problema brasileiro não é falta de norma. É incapacidade de sustentar presença. O país reage com leis e recua na execução. Nesse intervalo, o crime se adapta, cresce e se reorganiza.

No fim, a questão não é apenas jurídica. É estrutural. O Brasil insiste em responder com instrumentos formais a um fenômeno que é, sobretudo, político e territorial.

E talvez seja essa a síntese mais dura: o Estado ainda escreve regras como se controlasse o jogo — quando, em partes significativas do país, já não é ele quem dita as regras.