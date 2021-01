Leituras fundamentais para estes tempos

São tempos difíceis de compreender, pela sua complexidade, pela superposição de vários tipos de crises. Difíceis de captar, pela sua dinâmica e sua transformação rápida.

Mas há leituras que nos ajudam a compreender menos as árvores, mas mais a densa floresta que permanece, mesmo se transformada, ao longo do tempo.

Desde as últimas décadas do século passado, as transformações históricas se aceleraram e atingiram elementos estruturais que haviam constituído a história no período anterior, aquele iniciado com o fim da Segunda Guerra.

Vai aí então uma lista de leituras que nos ajudam a compreender estes tempos:

O coração do mundo – Uma nova história universal a partir da Rota da Seda: o encontro do Oriente com o Ocidente - Peter Frankopan - Editora Crítica Las nuevas rutas de la seda – Presente y futuro del mundo – Peter Frankopan – Editora Crítica (Espanha) Capital e ideologia – Thomas Piketty – Editora Intrínseca Contra-história do liberalismo – Domenico Losurdo – Ed. Ideias e Letras O marxismo ocidental – Domenico Losurdo – Ed. Boitempo O novo iluminismo – Steven Pinker – Ed. Cia das Letras Yuva Noah Harari – Sapiens – Uma história da humanidade = Ed. L&PM Sobre a guerra – José Luis Fiori – Ed. Vozes Contradições e o fim do capitalismo – David Harvey – Ed. Boitempo Civilisation – Comment nous sommes devenus américains – Regis Debray – Ed. Gallimard A nova razão do mundo – Ensaio sobre a sociedade neoliberal – Pierre Dardot e Christian Laval – Ed. Boitempo Comum - Ensaio sobre a revolução do século XXI – Pierre Dardot e Christian Laval – Ed. Boitempo Mainstream – A guerra global das mídias e das culturas – Frederic Martel – Ed. Civilização Brasileira

