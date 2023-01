Leonel Brizola, 101 anos

Apoie o 247

Por Vivaldo Barbosa

Hoje fazem 101 anos que Brizola nasceu!

Brizola foi uma das figuras mais fulgurantes da política brasileira. Fez Reforma Agrária no Rio Grande do Sul e garantiu a posse da terra no Rio de Janeiro para as famílias terem casa para o lar e um pedaço de terra para trabalhar. Fez mais de seis mil escolas pequenas no Rio Grande e mais de 500 escolas integrais, com mil crianças cada, para o dia todo, comida, segunda professora para ensinar a estudar, médico, dentista, esporte, com piscina alguns. Estas escolas abrigavam mais de 4.000 crianças sem lar em duas casas na cobertura. Fez a Universidade do Norte Fluminense.

Brizola liderou a movimentação civil mais ampla na História do Brasil na luta pela posse de Jango na Rebelião da Legalidade e venceu os golpistas. A sua eleição para Governador do Rio de Janeiro marcou o início do fim da ditadura.

Brizola enfrentou os interesses do Império ao desapropriar as empresas de energia elétrica e de telefonia no Rio Grande do Sul que travavam o desenvolvimento do Estado. Mais tarde, fez uma movimentação a nível internacional pela extinção ou renegociação da dívida dos países do Terceiro Mundo.

Brizola era um político de ideias, de pensamento, de ação. Ele se dizia continuador das lutas do povo brasileiro, clamando por um fio da história que ajudasse a nos conduzir com coerência, dignidade, autonomia. Coerência, a sua natureza de ser. E coragem, coragem cívica.

Brizola sempre nos inspirou e continuará a nos inspirar. Temos uma jornada pela frente e Brizola continuará segurando em nossas mãos. Continuaremos sua luta em sua honra.

Amanhã, 2ª feira, às 17hs, estaremos homenageando Leonel Brizola na Rua Sete de Setembro, 112-2º, no Movimento O TRABALHISMO e MRLB – Movimento de Resistência Leonel Brizola, onde funcionou o BRIZO-LULA nas eleições.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

