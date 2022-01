Liberdade é tudo (Ou não?)

Apoie o 247

Liberdade, liberdade! Abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz (samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense, 1989). Liberdade acima de tudo e de todos, seja esse o nosso lema individualista possessivo!

Observem que a liberdade geral e irrestrita está cada vez mais ameaçada. Já existe quase uma dúzia de vacinas obrigatórias para crianças. Contra BCG, Poliomielite, Tetravalente, Tríplice Viral, Hepatite B e Febre Amarela. Existem também pelo menos nove vacinas que são mandatórias para adultos e idosos. E ainda querem mais uma, agora contra essa gripezinha que chamam de Covid. É um absurdo! E a liberdade onde fica?

E as obrigações de trânsito, então? Eu deveria poder estacionar onde quisesse e me fosse mais conveniente. E os semáforos? Botam o sinal vermelho (por que vermelho?) para me parar, quando tenho pressa. E os limites de velocidade? Quero dirigir de modo que eu quiser. Explorar todo o potencial do motor do meu carrão. Quero pisar fundo, sem restrições!

Calorão danado e não posso andar pelado, ou de sunga em qualquer lugar, dizem que é atentado ao pudor. Nasci sem roupas e livre e assim quero continuar. Vamos acabar com todas as restrições. Liberdade geral e irrestrita!

Se alguém disser que outrem é xibungo ou boiola vão dizer que é homofobia. Cadê a liberdade de expressão? Quero andar armado, dar tiros para o alto em comemoração ou simplesmente pelo prazer de ouvir meus estampidos. Não posso me defender à bala de agressões verbais ou físicas, sem correr o risco de ser preso. Que coisa!

E o nosso mitológico presidente? Ele é autêntico, diz o que pensa. Agride a oposição, a mídia e os demais poderes E daí? Ele favorece os privilegiados, e daí? A inflação disparou, o tal do PIB sumiu, e daí? Diz que a eleição de 2018 foi fraudada, que urnas eletrônicas não são confiáveis. E daí? Quem tem a “BIC” cheia de tinta? Mito! Mito! Mito!!!

Enfim, posso pensar em centenas de situações em que minha plena liberdade e também a do “nosso presidente” é tolhida. Por que e para que isso?

Daí vem a turma de frajolas dizer que essa liberdade ampla nos levaria ao caos. Grande coisa? Deixem de mi-mi-mi! Vão morrer muitos no trânsito, a tiros, por doenças. Grande coisa! Pelo menos vão morrer livres! Seleção natural, já dizia Darwin!

Sabem como respondo a tudo isso? Com um simples... “mas e o PTeeê?

Libertas quae sera tamen !

E que a gente possa rir para não chorar e que vocês me perdoem a ironia.

