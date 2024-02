Líderes europeus deveriam aprender (e muito) com a parceria estratégica de Lula e países africanos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Na europa, o clima de xenofobia cresce a cada dia. Com um discurso mais raso do que piscina infantil, muitos extremistas “defensores da pátria” esbravejam por aí que não aguentam mais estrangeiros roubando os seus empregos, trazendo um lastro de miséria e causando mais gastos sociais aos cofres públicos. A solução? nenhuma. Apenas “voltem para o seu país e desapareçam daqui”.

Milhares de estrangeiros chegam, todos os dias, buscando dignidade no subemprego ou em bicos, como, por exemplo, os vendedores de produtos falsificados que andam quilômetros, todos os dias, com suas mercadorias nas costas, aqui na Espanha. Sentindo a cara da xenofobia a cada gesto de “nojinho” feito nas expressões faciais de alguns passageiros, como infelizmente pude presenciar em um trem que peguei recentemente.

continua após o anúncio

Pergunte a qualquer um deles: se a sua vida em seu país de origem tivesse emprego digno, saúde, educação, casa com saneamento, segurança, valeria a pena sofrer todas as humilhações por alguns trocados em Euro? a resposta seria clara: não!

Ninguém larga a sua cultura, seus costumes, sua relação íntima com seus familiares para amargar o frio e hostilidade do velho continente. Fazem por desespero.

continua após o anúncio

Neste contexto, Lula dá uma aula aos líderes europeus e à extrema-direita xenófoba com sua visita no continente Africano. Após a inserção do Egito e da Etiópia no Brics, a próxima ação do presidente foi a visita aos dois países, promovendo articulações estratégicas com parcerias econômicas, acordos climáticos e, principalmente, compromissos de combate à pobreza, fortalecendo, desta forma, o Sul-Global.

Com essa atitude, Lula, que com sua gestão já retomou o Brasil como sétima economia global, dá uma aula estratégica de geopolítica aos líderes mundiais: é necessário urgentemente fortalecer os países que possuem desafios de desenvolvimento econômico e social. Dar protagonismo e estimular essas regiões, tão exploradas pelas potências europeias, ao longo dos séculos.

continua após o anúncio

Enquanto isso, no velho continente- A União Europeia anunciou apenas 181,5 milhões de euros em 2023 para ajuda humanitária aos países da África Central e Ocidental fustigados pelos conflitos e pelas crises alimentares. A nível de comparação: Sabe de quanto foi o aporte anunciado pela Alemanha à Ucrânia apenas em 2023? 2, 7 bilhões de euros. Sim, bilhões, mesmo com recessão que o país enfrenta.

De acordo com reportagem do portal Época, as ajudas econômicas anunciadas pelos países europeus para a agricultura da África em 2023 não passaram de promessas, o que impediu a realização de projetos que poderiam impulsionar a produção de alimentos no continente, de acordo último relatório anual do grupo de especialistas europeus e africanos conhecido como o "painel de Montpellier".

continua após o anúncio

E mais do que isso: é preciso mais do que ajudas econômicas, mas sim parcerias e investimento em setores estratégicos da economia de cada país, gerando emprego, renda, dignidade, como Lula faz.

Se cada líder europeu se comprometesse em promover parcerias econômicas com países em situação de vulnerabilidade, ao invés proporem leis anti migratórias e excludentes, o mundo caminharia para um lugar bem diferente. Cadáveres não seriam vistos boiando com frequência no Mediterraneo. Definitivamente, a Europa tem muito o que aprender com a diplomacia do governo Lula.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.