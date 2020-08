Língua cortada

Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo tempo. (Abraham Lincoln)

Criada em 1976, a Lei n° 63 popularmente chamada de Lei Falcão entrou em vigor a partir de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1975, visando regulamentar as propagandas eleitorais que eram veiculadas pela televisão e rádio. A mesma alterou o art. 250 do Código Eleitoral. Os candidatos não podiam anunciar de maneira ampla suas propostas. Limitando-se a breves informações com relação a sua trajetória de vida. Embora limitasse o tempo a todos, muitos acreditavam que o verdadeiro intuito era tolher a simpatia do eleitorado com a oposição.

Depois de muitos embates internos, finalmente a direção nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu que em Recife terá candidatura própria. Algo que desagradou aos que sempre defenderam a necessidade de continuar participando da conhecida Frente Popular, em que o Partido Socialista Brasileiro detém o comando do governo estadual e da cidade do Recife.

Aqueles que defendem a permanência ao lado do PSB, não satisfeitos com a decisão tomada pela executiva nacional, logo tratou de engessar a candidatura. Para tal, prepararam uma resolução visando pautar como deverá ser o discurso da candidata do partido. O combate ao governo federal, defender os legados dos governos do PT no Brasil e no Recife, além de lutar em defesa da inocência do ex-presidente Lula. Mas algumas questões devem ser levantadas: a primeira delas é se a disputa é a algum cargo na esfera municipal ou federal? Outra questão é qual seria o interesse em castrar o discurso da futura candidata? Será possível apresentar propostas de melhoramento para o Recife, sem que aponte as fragilidades atuais?

Na missiva de Tiago ele faz algumas advertências. Entre elas afirma que “a língua, porém nenhum dos homens é capaz de domar”.

